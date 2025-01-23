麗思卡爾頓酒店新春餐飲優惠低至85折！$398起嘆團年飯、自助晚餐

【新年好去處2025／新春活動】今年農曆新年（29日）緊接週末，自製長假期的話更可以延續新春氣氛，享受悠長假期。新春佳節人頭湧湧，不想人逼人、被影響好心情的話，最好是提早做好慶新春攻略，輕鬆與新朋好友、另一半共賀佳節。香港麗思卡爾頓酒店準備好一系列窩心新春慶典，1月27日前預約，更可享驚喜早鳥優惠，無論是團年飯、開年飯、賀歲派對或新春聚會都能夠滿足！



新年好去處2025｜1. 團年、賀年飯必選！天龍軒新春賀年套餐

提到新春佳節，當然不少得農曆新年期間重要傳統活動：團年飯，不單是讓一家人齊整團圓守歲，亦從中寄託對新一年的美好祝願。都市人工作忙碌，想輕鬆吃團年飯、開年飯的話，不妨提早預訂一間環境舒適、食品質素高的餐廳。

新年好去處2025｜1. 團年、賀年飯必選！天龍軒新春賀年套餐（品牌提供）

今個新春，位於香港麗思卡爾頓酒店102 樓的天龍軒主廚劉秉雷師傅利用精湛造詣呈獻一系列應節菜式，新春六道菜午市套餐及八道菜晚市套餐，均以好寓意的奢華食材入饌，大家可以一邊享受米芝蓮二星的廣東粵菜功架，一邊肆意俯瞰寬敞的香港海景、體驗高空用餐體驗，絕對能夠讓新春佳節喜悅加倍。

團年/賀年飯推薦｜天龍軒新春賀年套餐

地點：香港麗思卡爾頓酒店102樓天龍軒



天龍軒新春賀年套餐詳情

新春六道菜午市套餐

供應日期：2025年1月29日至2月12日

供應時間：上午11時30分至下午1時(第一時段)，下午1時30分至3時(第二時段)

價錢：HK$768／1位



八道菜晚市套餐

供應日期：2025年1月29日至2月12日

供應時間：晚上6時至10時

價錢：HK$1,688／1位（兩位起）



新年好去處2025｜2. 九龍最佳睇煙花地點 Café 103新春自助晚餐

1月27日前預約 更可享低至85折早鳥優惠

團年、賀年飯除了粵菜，不妨選擇豐富多樣、能夠滿足不同口味的自助餐。作為全港最高的餐廳Café 103，能夠居高臨下可飽覽維多利亞至灣仔一帶海景。提提大家，記得提前預約 1月27日前更可享低至85折早鳥優惠，這樣就可以在新春大年初二（1 月 30 日），遠離繁瑣地欣賞2025 年農曆新年煙花匯演，用餐過後或可到 9 樓酒店平台觀賞煙花連香檳乙杯，留下永誌難忘回憶。

團年/賀年飯推薦｜Café 103新春自助晚餐

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103



新春自助晚餐詳情

供應日期：2025年1月28、29、31日及2月1日

供應時間：晚上6時至晚上8時（首輪）

早鳥優惠：成人HK$873.8（原價HK$1,028）、小童HK$508.3（原價HK$598）



供應日期：2025年1月28、29、31日及2月1日

供應時間：晚上8時30分至晚上10時30分（次輪）

早鳥優惠：成人HK$942.8（原價HK$1,088）、小童HK$508.3（原價HK$598）



供應日期：2025年1月30日

供應時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人HK$1,488、小童HK$688



新年好去處2025｜3. Ozone金蛇賀歲派對

無論是隨俗完成「守夜」習俗，或是想與知己伴侶感受新年熱鬧氣氛，夜景相伴下舉杯同賀，絕對是浪漫又應節之選。全球最高的戶外頂層酒吧Ozone 在新春大年初二（1 月 30 日）準備了金蛇賀歲派對，若想私隱度高或靠窗邊位置，記緊要提早預約座位套票，一同呼聲迎接2025年！

新年好去處2025｜OZONE 金蛇賀歲派對

地點：香港麗思卡爾頓酒店118樓Ozone

供應日期：2025年1月30日

供應時間：晚上7時至凌晨



派對套票詳情（另加收10%服務費）

企位門票：HK$398／1位 （包括Veuve Clicquot Brut Yellow Label 香檳一杯）

窗口位置：HK$788起／1位（包括無限暢飲Veuve Clicquot Brut Yellow Label香檳）

HK$988起／1位（包括無限暢飲Ruinart Blanc de Blanc香檳）

角位包廂套餐 (最多8位)：HK$1,250起

