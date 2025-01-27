台灣婚紗攝影推薦｜台北婚攝攻略：淡水莊園／陽明山／神秘海岸

【台灣婚紗攝影/台北婚紗攝影推薦】不少女生都愛拍照，特別是人生大事的婚照，當然要認真考慮！旅行結婚，或是到異地拍婚照亦是一大熱門之選，不論你是兩岸新婚，或是想在短旅行中留住美好一刻，不妨考慮台灣，飛行時間不長，而且擁有不少獨特場景，相信能夠助你拍下獨一無二的婚照。



台灣婚紗攝影推薦｜1. 淡水莊園婚紗攝影基地

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



想要方便的話，婚紗攝影基地絕對是你的首選，一個地點則能享有多種夢幻場景，相當費時費力。作為全台唯一坐擁海邊的淡水莊園婚紗攝影基地，原本是一座廢棄多年的海濱園區，經重新修建後，齊結純白教堂、花田、歐陸草原和燈塔等，多達40多個室內外場景，一次過滿足多種婚照氛圍！

台灣婚紗攝影推薦｜2. 陽明山巴拉卡公路（蝶道）

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好自然山景的話，不妨選擇視野廣寬的陽明山國家公園，其中全長約12公里的巴拉卡公路，又稱蝶道(101甲縣道)，能夠飽覽蜿蜒山路、綠蔭山野，平台更可眺望小油坑噴氣口及竹子湖梯田地景，景色可謂相當驚艷。若然是運動健兒，婚紗配上單車、騎士們，讓婚照更添意義。

台灣婚紗攝影推薦｜3. 觀音山國家風景區金山神秘海岸

便利程度：⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想拍低獨特景觀，台北亦有一個海天一色的「神秘秘境」，能夠欣賞海蝕平台、燭台雙嶼等豐富的地形變化。這個神秘海岸，其實屬於北海岸及觀音山國家風景區範圍，前往時亦要注意當日天氣與開放時間，以免錯失美景。

台灣婚紗攝影推薦｜4. 台北自來水博物館

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



提到台北熱門的婚紗拍攝地點，源自日治時期的自來水博物館絕對佔一席地。博物館佔地面積約20公頃，外在保留古典百年歐式建築，而內部則活化成水樂園，擁有不同的戲水項目可供體驗。除了博物館外圍，附近的水管公園、步道與花園亦十分好拍！

台灣婚紗攝影推薦｜5. 陽明山花卉試驗中心

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



偏好浪漫花海的話，陽明山有一個被譽為「台北後花園」，能夠媲美北海道「四季彩之丘」的婚照熱點！佔地約4公頃的陽明山花卉試驗中心，因著優越的地理優勢，每個季節均有不同的花卉展示。

園區內以森林步道為動線，步道通往不同主題區域，例如茶花區、香草區、香花區、原生杜鵑區、楓樹區、針葉樹區、吉野櫻區、蕨類海棠溫室及多肉植物溫室等，愛花之人必定為之動心。

台灣婚紗攝影推薦｜6. 大同大學

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



要是倆人相識於微時，重回成長之地或結下不解之緣，絕對是個浪漫之舉！喜歡氣派歐式婚照的話，融合校園與歐式建築的大同大學相信是你的首選。學院內充滿白色歐式風格，加上高聳又典雅的仿羅馬神殿，令學院成為台北特色婚紗景點之一，而且並非大同大學校友亦可以申請拍攝。