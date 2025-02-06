伴郎伴娘/兄弟姐妹團如何分工？基本職責一覽:時間管理/金器保管

要舉辦一場完美婚禮，除了事前仔細詳盡的安排和籌備之外，兄弟姊妹的配合協助亦相當重要！想知道如何才是有效分工，讓各兄弟姐妹們都能各司其職？《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim以過來人身份並集多年工作經驗之談，和大家分享兄弟姊妹分工合作細節，讓各準新人都可盡情享受婚禮當天！



婚禮前會議次數？何時提供Rundown？

當確定兄弟姊妹人選後，新人可因應各人強項長處，分配婚禮工作。建議新娘新郎先各自安排姊妹團、兄弟團相約見面，再在婚禮前1星期安排一次兄弟姊妹團會議，同時附上婚禮流程表(Rundown)，讓大家更清晰當日流程及運作。

婚禮涉及大大小小的瑣碎資訊，當中包括出入門時間、儀式所需物資表、聯絡人列表、搬運時間、早餐送達時間、外賣數量等。為減少出錯，建議新人將所有資訊有條理地放進流程表，必要時可快速翻查。同時，新人亦應將指定負責人及其任務仔細列明，方便兄弟姊妹按著流程表及時間順利完成各工作。

兄弟姊妹分工指南！8大基本職責任務

雖然沒有明文規定要如何安排兄弟姊妹團的分工，但能成為兄弟姊妹團，相信你是十分了解他或她的長處，知人善任才能把事情做得更好。Mandy 亦溫馨提醒，新人在分配兄弟姊妹工作之餘，如能體貼他們的體力精神情況，盡量安排每位中途能有休息及享用餐宴時間，相信他們能更享受當天行程，共同有美好回憶。

兄弟姊妹分工指南！8大基本職責任務 (圖片由受訪者提供)

兄弟姊妹負責工作岡位｜1. 協助運送物資

婚禮涉及不少重要物資，例如 : 敬茶用品、相簿、花球、婚紗禮服等。兄弟姊妹可以幫助運送物資或檢查物資，必要時亦可安排他們提早佈置場地。

兄弟姊妹負責工作岡位｜1. 協助運送物資 (圖片由受訪者提供)

兄弟姊妹負責工作岡位｜2. 負責聯絡

婚禮有很多重要工作角色，包括 : 化妝師、攝影師、司機、司儀等，有需要聯繫的電話號碼列出，讓其中一位兄弟姊妹作協調聯絡，以防不時之需。

兄弟姊妹負責工作岡位｜3. 時間管理/監察進度

婚禮當天的流程相當緊湊，即使其中一部份超時10分鐘，都有機會影響後續安排。因此，需要安排一位兄弟或姊妹負責監察進度，必要時提醒各工作單位要盡快完成或減少其他部份時間，確保行程如時進行。

兄弟姊妹負責工作岡位｜4. 照顧新娘

婚禮當天，新娘需要更換不同造型，敬酒敬茶時需配戴金器，建議安排伴娘或兩位姊妹陪伴照顧，同時幫助新娘保管私人物品。

兄弟姊妹負責工作岡位｜4. 照顧新娘 (圖片由受訪者提供)

兄弟姊妹負責工作岡位｜5. 保管金器

在大日子當天，新人會收到不少金器首飾、人情等賀禮，新娘可找有責任心又小心謹慎的姊妹負責保管金器。建議姊妹預備金器記錄表、標籤貼紙以記錄贈送資料及核算。如金器太多，可準備紅繩及大袋存放金器珠寶。

兄弟姊妹負責工作岡位｜5. 保管金器 (圖片由受訪者提供)

兄弟姊妹負責工作岡位｜6. 檢查音響

兄弟團一般較姊妹團更熟悉影音系統，如婚禮設有播放成長片段、早拍晚播環節及指定歌單，可安排兄弟到達場地後負責檢查燈光、音響設備。

兄弟姊妹負責工作岡位｜7. 迎賓

婚宴開始前，需要安排至少兩位兄弟姊妹負責接待、招呼賓客及帶位。另外，亦需安排雙方信任的親友負責收取人情利是，還有結婚禮物及金器並妥善保管。

兄弟姊妹負責工作岡位｜8. 頂酒專員

不少準新郎都會安排一位酒量好的兄弟或伴郎作「頂酒專員」，相信身為義氣仔女的你都會不負所託，但大前題當然是量力而為或以茶代替，不要過份勉強。