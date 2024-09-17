伴娘/姊妹裙如何揀?雪紡舒適緞面顯氣質 微胖女選這款 附試裙貼士

【新娘妝容/新娘化妝/婚禮造型】閨蜜知己出嫁，身為好友的你當然要成為姐妹團一員，見證好姐妹的幸福時刻。到底在試穿伴娘裙、姊妹裙時有何要注意？婚禮前夕，姊妹們又有何護膚禁忌？《01女生》找來新娘化妝師Phoebe，和大家分享姊妹裙試身準備及化妝護膚貼士。



一般而言，姊妹裙設計主要以大方得體、簡潔為主，再配合簡單的髮型及妝容，而用色則要配合婚禮主題和新娘的婚紗晚裝，避免和場地佈置「撞色」，甚至搶新娘子風頭。

至於布料上，主要為雪紡、絹面、緞面及網紗料，再綴以喱士、珍珠、釘珠及蝴蝶結裝飾等。假如姊妹團人數較多，新娘則可安排姊妹們揀選同色系但不同款式的姊妹裙，令整體感覺更統一整齊。

姊妹裙如何揀選？

伴娘/姊妹裙揀選貼士 (圖片由受訪者提供)

姊妹裙材質1：雪紡姊妹裙



不論你有沒有當過姐妹，都一定會見過雪紡姊妹裙，質地透薄柔軟，舒適透氣，十分適合在夏季或戶外婚禮穿著。至於款式上，短袖款、平領設計及高領入膊款十分適合微肥女生；身材偏瘦削的女生宜選幼帶、單肩帶設計。

姊妹裙材質1：雪紡姊妹裙 (圖片由受訪者提供)

姊妹裙材質2：網紗料姊妹裙



薄紗質地軟身，質感輕盈飄逸，和低飽和度及柔和配色十分搭配。款式方面，中等身形女生可選擇V領、背心款設計，突顯腰身之餘，更可修飾身形比例。而身形瘦小、骨感的女生，可揀選一字膊、多褶款式。

姊妹裙材質3：緞面姊妹裙



近年新興且大受歡迎的裙款布料，質地比雪紡更挺身，加上反光質料，帶有滿滿的高級感，穿出高貴優雅氣質。款式方面，絕大部分中等身材的女生都適合中袖、短袖款，而骨架小、瘦小女生宜選露肩款、雙肩帶款。

姊妹裙材質3：緞面姊妹裙 (圖片由受訪者提供)

做姊妹必知！4大試裙貼士

姊妹試裙貼士｜1. 預留時間度身

不少訂製姊妹裙款製作時間大約為3個月，假如遇上是大旺日子，建議預留更多時間度身訂造及試身。

姊妹試裙貼士｜2. 準備參考圖

不少新娘子會約定一班姐妹於同一時間試裙，場面難免混亂。因此建議姊妹們預先揀選心儀裙款的圖片或參考圖，節省時間。

姊妹試裙貼士｜3. 化上日常妝容

在準備試裙前，伴娘、姊妹們不妨畫上平日淡容或婚禮當天的妝容，再配合適合的髮型，有助選出最合適風格的裙款之餘，更可呈現出整體效果。

姊妹試裙貼士｜4. 攜帶內衣及鞋款

一件適合的內衣，絕對直接影響穿上姊妹裙後的外觀及美感。建議各位準姊妹帶備Nude Bra、無肩帶款內衣及婚禮當日所穿著的鞋款，有助試衫度身時作出準確的量度。