伴娘姊妹團妝容髮型重點！化妝師：宜簡潔端莊 圓臉女生忌做1事

【姊妹妝/姊妹化妝/婚禮化妝】好姐妹出嫁，身為伴娘、姊妹的你當然想在她身邊見證幸福時刻。假如在Big Day 當天，你打算自行化妝、設計髮型的話，以下妝髮重點你必須知道。《01女生》找來新娘化妝師Mandy Yim，和大家分享姊妹妝容及髮型注注意事項。



姊妹團化妝髮型重點：配搭要得宜

姊妹團化妝髮型重點 (IG@ms.yimmandy)

姊妹團妝髮重點｜1. 假睫毛要貼服

Big day 當天少不了落淚場面，擦拭眼淚期間都有機會令假睫毛「彈起」。所以姊妹們，如有貼假睫毛，貼前需先測量適當長度，按情況或需要修剪，並且選用黏貼力較強的假睫毛膠水，有助減低假睫毛彈起情況。

姊妹團妝髮重點｜2. 打造輪廓立體

婚禮當天，大家都會拍照留念，想妝容更上鏡的話，可用修容用品來修飾面形。如果是圓臉女生，切忌使用偏白粉底，亦不要整面塗上，否則只會顯得更面大。

另外，可於腮位範圍加上少許深色的粉底或陰影作修飾。如果想顯得鼻樑更高挺，則可運用少許偏淺的遮瑕，或光影作提亮。

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姊妹團妝髮重點｜3. 胭脂唇妝宜自然

姊妹們可根據姊妹裙顏色及個人膚色，配襯合適的胭脂和唇妝色調，或大多可選擇效果偏溫柔自然的顏色。在塗有色唇膏前，預先塗上一層潤唇膏作打底滋潤，避免出現乾紋。

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姊妹團妝髮重點｜4. 低調髮型

姊妹團髮型方面，為避免喧賓奪主，建議揀選偏低調簡約的髮型。例如配合兩手辮或三手辮編髮，已可以增添造型感和甜美感。

姊妹團妝髮重點｜4. 低調髮型 (IG@ms.yimmandy)

另外，可多加運用髮夾或橡筋固定，避免凌亂。最後噴上定型噴霧，維持理想的髮型。

姊妹團妝髮重點｜5. 易帶備多一對鞋

姊妹鞋配搭要得宜，假如當天你不是穿長裙，或預計鞋款有機會出鏡，建議款式和顏色和姊妹裙一致或相近。而姊妹團當天難免經常走動，盡量選擇較舒服鞋款，若需要穿高跟鞋，亦建議帶備多一對平底鞋或波鞋替換。

姊妹團妝髮重點｜6. 做足防曬

當日如有外景拍攝，事前記得做足防曬工夫。除了面部防曬之外，亦別忘了身體防曬，特別是肩膀、手臂、背部。

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姊妹團妝髮重點｜7. 防走光措施

留意姊妹裙是否需要搭配 Nude bra，若姊妹裙已附有胸墊，亦可考慮只貼乳貼，避免「走光」。