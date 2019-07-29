莊梅岩五奪最佳劇本　從不懼為公義發聲：為何我選這麼難走的路？

莊梅岩，香港著名舞台劇編劇，曾五度奪最佳劇本獎。創作除了讓人無法直視的愛情「真相」；更多，是關於社會。 《短暫的婚姻》由音樂電視劇變成舞台劇；今年三月上演《公路死亡事件》，解構「廢青」變「廢中」；剛演畢的《5月35日》六四舞台劇，由五月上映到昨日，海報上寫：「香港加油！」

由愛情說到政治，莊梅岩似乎從不懼怕觸碰敏感題材。撰寫《5月35日》把六四事件放上舞台，講述一對老夫婦在新一年來臨的時候，回首往事，只希望光明正大地拜祭三十年前死去的獨子。宣傳簡介中其中一句如是寫道：「我們就來個光明正大的紀念，衝擊這條不正常的底線。」然而，莊梅岩卻於謝幕時提及曾遭到「提醒」不要再寫有關六四的作品。

追求自己認為是正確的事，少不得要學懂適時妥協，近來說得最多的，是「撤」還是「留」。若《5月35日》是說遲來的覺醒與追訴，《留守太平間》同樣以「死亡」作招來，卻是要兩代人當面「對質」：若需要學懂妥協，那「底線」該放哪兒呢？

編劇莊梅岩（龔嘉盛攝）

兩代人的對話：成長必須妥協？

太平間內，鎖着兩個人。一個中年無國界醫生與一個年輕的實習醫生，兩代人吵起來。

實習醫生說：「我淨係想有人話我知我做緊嘅嘢係啱嘅、我追求嘅嘢冇錯，咁我就會成個人乖哂。」

醫生說：「隨心所欲嘅係夢想，荊棘滿途嘅先係理想。」

這是莊梅岩的舞台劇劇本－《留守太平間》中的節錄。它除了拿下最佳劇本獎，莊梅岩因為它而認識當醫生的丈夫，那劇情竟令我聯想到現在－我與作者本人對坐，後輩與前輩，只是我們不拿手術刀拿筆，救不了人但我們寫字。

但我比那實習醫生更老成一點。夢想？理想？最後不外乎為了生活，成熟得人人倒模一樣。當人人都說妥協是種美德，莊梅岩卻跟我說：

我時時說，我可以到便利店工作、幫人補習⋯⋯但實在不必掏心掏肺來讓人踐踏，叫我掃地都可以！還不是差不多人工！但犧牲的事少得多。別做懷才不遇的人，沒人欣賞？走！ 莊梅岩

她接着輕嘆一聲：「最衰都係啲大人。成日逼人長大！」

《短暫的婚姻》原是莊梅岩與陳奕迅合作的音樂電視劇，幾集愛情小品卻引來迴響，改編成舞台劇，依舊叫好又叫座。（《短暫的婚姻》劇照）

曾質疑自己：「為何我選一條這麼難走的路？」

莊梅岩由中學開始寫第一部劇本，在大學讀心理學又在演藝學院讀編劇，卻不是一下筆就是好作品。她回憶第一次在編劇班寫劇本，被老師批評寫得不好，她在走廊上哭了很久：「我是很少哭的，但寫作是代表自己。我質疑，為甚麼選了一條這麼難走的路。」

可是，或許就是最脆弱的時候才能知道自己究竟有多喜歡一件事。哭完，擦乾眼淚，又再重新投入寫作，一直到現在。但難關不再只是老師評分，而是金錢與時間。

解決辦法？她說：「你該問自己，開初為了甚麼開始。」她寫劇本，做藝術，就是嚮往那一份自由。她常常自省：「若我為了市場而放棄一些原則，那我還是不是在做藝術？這是需要堅持的。」她感嘆，從前一年三套十分優秀的戲劇，整個劇組都十分快樂；現在不行了，不足夠了，六套還嫌少呢。她道：「人的能力有限，我不能多產，一多產就一定死！」

她語重深長地說：

其實催逼你的人，是看不到你後來的路的，香港的麻煩，就是人人都覺得甚麼都是可用錢解決的。但我跟你說，你要跟自己步伐。 莊梅岩

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第二次為劇本哭：劇本價錢太賤！

莊梅岩道，電影《莫札特傳》叫她「毛管戙」，因為她不要像音樂家安東尼奧，一生都在嫉妒莫札特中渡過，最後甚至有傳聞道是安東尼奧殺死了莫札特。她驚呼：「大不了不做！我不要那種酸和苦。」

但在等待的過程中，我們很容易迷失，不是把自己賤賣出去，就是覺得世界跟自己過不去。莊梅岩第二次為了劇本哭，是因為劇本價錢太賤。她一路走，一邊哭，心想：「我那麼努力，又已拿了兩個獎，為甚麼他們不肯用更高的價錢買我的作品？」為了生活，就要將就嗎？她道：「香港是令人窒息，但餓不死人的。」她回憶自己在自由的環境成長，很難寫出違心的東西，道：「我時時說，我可以到便利店工作、幫人補習⋯⋯但實在不必掏心掏肺來讓人踐踏，叫我掃地都可以！還不是差不多人工！但犧牲的事少得多。別做懷才不遇的人，沒人欣賞？走！」

更直言：「有我名字，都與我有關，我絕不因價錢而欺場。」那一刻，我覺得她很帥，她笑笑說：「被人烙多數次，你便明白了。」而這份自信，其實是無數次的「蝕底」－她形容「平到阿媽都唔認得」的價錢而磨來。但即使這樣，她也曾有動搖時候，眼看身邊朋友事業有成，有車有樓，但後來卻又想通了：

樓重不重要？重要！但死的時候帶不走。打工是為他人作嫁衣裳，而我的作品卻就只是我的。 莊梅岩

編劇莊梅岩（龔嘉盛攝）

我們這代「廢青」，時時被人罵理想「不貼地」／／莊梅岩說：不是甚麼都可用錢解決的

我們這一代，香港太窒息，工作沒有人欣賞，我也買不到房子。／／莊梅岩說：不要做一個懷才不遇的人。

我們這一代，愛情好像來得太易，又去得太快。／／莊梅岩說：啊，若我生於你這一代就好了！我太早離開江湖！

編劇莊梅岩（龔嘉盛攝）

因為編劇，遇一生最愛

有關愛和性的問題，莊梅岩想起《Sex and the City》電視劇的開場第一句，要是女生在對性的看法跟男生一樣，那麼在愛情上，男女的力量是一樣的。她說：「這是愛與慾的平衡，與縱慾是不一樣的。但我很傳統，還是不了。」

雖然接受不了把愛與性分開，但她第一次邂逅她的丈夫，還是很「赤裸裸」的。

為了寫《留守太平間》，她搜集資料時訪問醫生：

一來就是與他的靈魂對話，晚上十時到凌晨四時。頭半小時我已深深愛上他，只是他不是大劉。 莊梅岩

一說起丈夫，她笑得更開懷，形容丈夫雖然不是口甜舌滑的人，有一次她扭傷了腳，腫得像豬蹄，她撒嬌，身為醫生的他卻道：「你這樣，就是進急症室也會被人趕出來。」可見幽默感滿分，即使相處廿年有多，如今還是可以令她哈哈大笑。她最欣賞愛人心地善良，他的理智與她的感性來得剛剛好，兒子出生，他提醒：「記住，他只是過客，我才是跟你一輩子的人。」

在訪問尾聲，她道：

前一陣子我才撕掉一堆情信，放到這兒二十年吧。要是我死了，這堆舊物如何收拾？他人掉不如自己掉。 莊梅岩

莊梅岩筆下的主角，多少有種背叛基因，但她的愛情卻從一而終：「所有你深深愛過的人，都會成為你的一部份。」她補充，這不單只是愛人。

成長，成長，走這一趟的意義是甚麼？把那句引言從另一方向解讀，即是我們也在遇上的人身上，留下了一部份。

莊梅岩的出色作品，你又看過多少套：

《奮青樂與路》講述一班憤世嫉俗中學生組合唱團、重拾初衷的故事，本地原創的音樂劇，將會在9月重演。（《奮青樂與路》劇照）