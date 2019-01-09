【荷蘭職場態度】零負擔社交：我是來工作賺錢，不是來交朋友的

每週與朋友們摸摸酒杯底談心，已成例行公事。意想不到的是，是真的談公事，話題離不開工作上種種。不過，其實所謂的工作不順，大多是有關人際關係。 有關這點，「荷蘭式工作態度」或值得我們借鏡。

（officehabitat＠instagram）

我不是來交朋友的，下班後的時間是自己的。

工作順心，同事如戰友，並肩作戰，同心協力，那當然好。但世事豈能中盡如人意？

在香港，有不少公司鍾情「Team Building」，即花一、兩天一起做工作以外的事，建立關係；筆者又曾聽聞有朋友因業職不錯，獲獎勵整個組別一起到國外旅行。筆者連聲讚好，心想的卻是：「三天四夜，還得分享房間，怎麼更似加班？獎勵何不加薪？」這等事筆者一點都不喜歡，只因覺得，同事不能無緣無故成為交心好友，而日夜工作的我們，下班後又怎想浪費時間應酬點頭之交呢？正當筆者思慮自己是否性格孤僻時，看到嫁到荷蘭的台灣作家林昭儀寫下的一件趣事，以下節錄：

有一次，我和荷蘭人談起台灣有員工旅遊，即全體員工一起度假數天。結果他們很激烈回應我，他們說：「要跟同事們一起過夜度假？一點吸引力都沒有，我可一點都不想去，放假時還要看到同事多痛苦！這樣的度假，回來後我大概還要再請一個禮拜休假恢復！ 林昭儀

（《Equals》劇照）

原來，荷蘭人把工作和社交分割得十分清楚，一般不會與同事們建立十分深厚的關係，下班後更甚少相約，除非是本來相識，或是較為年輕的一輩。甚至會有人說：「我是來工作賺錢的，不是來交朋友的。」

相信只要有這樣的想法，便能省下更多心思與時間，來專注在真正重要的人和事上。工作上的好友是「獎勵」，而非理所當然。

（officehabitat＠instagram）

不在意別人感觀，最重要實事求是。

記得數年前，在一次工作需要跟一位前輩合作，事前特地做了很多準備，還是十分緊張，跟友人傾訴：「要是他覺得我不好怎辦？畢竟我也是新人，他大概覺得我的意見不重要吧。」友人道：「他覺得你怎樣，也不重要啊。他的意見，你也不一定要接受。」事隔數年回想，不過那時自己自信不足罷了，特別是我們喜歡濫用「年輕人要謙卑」這類的處世之道。

在荷蘭的職場中，打工仔不時更換工作，因為他們絕不委屈自己做不喜歡的事，也不會因為想東想西而留在原地，讓自己不開心，更不會因為對方是上司或職級較高，就做個圓滑的人，看到老闆有錯，還是會一樣指出，實事求是。畢竟，對世界圓滑，有時便是對自己不圓滑，要二者選其中一，你又會怎選？

（《The Intern》劇照）

年輕人不要怕「蝕底」？還是要積極爭取權益？

從小學習，默默耕耘是種美德，但事實又是否真的如此呢？又從何時開始，「蝕底」也算是種技能？

長輩們總會語重心長地說教，年輕人不要怕「蝕底」，因為每次都可以是很好的學習機會。不過，踏進社會大學後，我們確不再是學生了。學習是自己的事，不一定與工作掛鈎，而工作受薪，工作環境宜說理，而非情。「年輕人不要怕蝕底」，絕不能把此當成所有不合理情況的擋箭牌，因為也要看是「蝕底做甚麼」，很多時候或只是白忙碌。

荷蘭的那一套會否比較明智呢？在荷蘭文化中，要是老闆提出額外的工作要求，荷蘭人會直率地指出自己需要加班完成，亦會提出自己的幫助並非理所當然，他們亦不想自己的主動成了慣例。到了薪金調整的時候，亦會非常積極。而老闆亦欣賞努力增取表現，而非只會答應的人，因為他們相信一個會為自己增取權益的人，同樣也會為公司增取權益。

踏入社會後，一天有大部份的時間都在工作，荷蘭的那一套，或未必是最適合香港的那一套，但在筆者看來，卻是最能保存自己的那一套。

以下的荷蘭職場文化，你又「認同」幾多？＝＝＞

Sources：《比工作更重要的事－荷蘭人快樂至上的生活哲學》