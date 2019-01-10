IKEA《宜室宜居》進階版　Netflix斷捨離節目邀日本收納女王出山

說起日本收納女王近藤麻理恵，你可能沒印象，但她的著作《怦然心動的人生整理魔法》相信不少人都讀過。 打理房間，總是在開始時一腔熱血，苦戰數小時，稍有改善，不到一星期打回原形。想打破這「惡性循環」，近藤麻理恵主張有系統地收納，一次根治混亂源頭，或能助我們「脫苦海」！

說起日本收納女王近藤麻理恵，你可能沒印象，但她的著作《怦然心動的人生整理魔法》相信不少人都讀過。（vicdai00@Instagram）

IKEA的《宜室宜居有辦法》系列，每次播出新一輯都令人有想「執屋」的衝動。而最近Netflix上架的「真人騷」節目《Tidying Up with Marie Kondo》，更可說是進階版。主持人近藤麻理恵，曾出版《怦然心動人生整理魔法》，在日本及美國均出售百萬本以上，更在2015年被《時代》雜誌選為「年度全球百位最具影響力人物」之一。近日，她在節目中，她到訪不同的家庭，訪問他們的生活，並教他們如何收拾整理。

立即看看一系列「成功個案」===>

+ 12 + 11 + 10

不過，比起收納法，節目更多是受訪家庭的感受。若新一年不想思緒再跟舊物扭成一團，以下近藤麻理恵的實用收納法便要好好記下了。

關鍵一：對付舊物：看看它還會否令你「怦然心動」？

要收拾、整理家居，總是離不開丟棄我們不再需要的物件，從而騰出更多空間，放置真正重要的物件，或讓家居留白，令生活更舒適。這既是老生常談，卻又總是做不到的事，因為問題是：我怎知道未來會否有用？而我又會否丟棄了本來有用的東西？

近藤麻理恵的解決方法有二，首先便是她最著名的「怦然心動收拾法」。就似她在節目中示範，要求夫婦把所有衣服拿出來堆在床上，然後一件一件拿在手上，問自己：「它還會令你怦然心動嗎？」要是不，便好好向舊物道謝再說再見吧。

另外，在丟與不丟之間徘徊，永遠是最浪費時間的，時時拖延－三個月內，若真的沒有使用，那時候丟吧。而近藤麻理恵卻不主張拖延，她提議：「再等三個月，倒不如問問自己：過去三個月有沒有使用？」那便可以即時處理了。

關鍵二：物件先後有次序，最忌先收拾「情感的禁區」！

收拾家居，一般人往往是從感覺出發，看到甚麼便收拾甚麼。但近藤麻理恵卻指出，整理物品，應跟隨以下順序：

衣服→書籍→文件→小東西→紀念品

原來我們平日最喜愛收拾的「情感的禁區」，如兒時照片、前度信物等等，應放在最後處理，因為麻理惠發現，從有紀念價值的東西開始收拾，便會忍不住回味從前，最後無心收拾。而且，面對紀念品時，當問自己會否「怦然心動」時，往往的答案都會是「會」，那麼便一件都清理不了，收拾亦難以有所進展。

（mariekondo_jp＠instagram）

關鍵三：絕不打回原形的收納法：以類別來收拾，而不是按房間

回應文首，相信大家也總有經驗，一鼓作氣收拾完畢，不到一個月房間便回到混亂狀態。這確是令人十分沮喪，而麻理恵卻指出，要以類別來收拾，而不是房間。

即若你在收拾衣服，便把所有衣服都拿出來，而不是僅僅只有自己房間的；收拾紙張便把所紙張都拿出來，然後再分類整理。她指出，只要把物件重新分類，再用較小的盒子分別收納，那樣才不會故態復萌。下次需要的時候，便能從井井有條的抽屜、架子上輕易取得，不容易凌亂。

不過，最特別的還是麻理恵認為，每每收拾，都要問自己：「想要怎樣的家居？想要怎樣的人生？」不想再在混亂中生活，也不想再與過去糾纏，記着這點，便是不會再「打回不形」最重要的技巧。

近藤麻理恵的整理小技巧，你又試過嗎？（部份更是意想不到的！）＝＝＞

+ 2

為情人節增添更多意義!請即入去「01心意」平台支持婦女基金會 ,捐款$214,香港01送您 兩張「友人抱抱音樂會」門票,同您一齊重新定義214。門票數量有限,送完即止。(推廣日 期: 1月9日至1月21日):https://heart.hk01.com/zh/project/10078