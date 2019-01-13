從前讀張愛玲的小說，讀到《紅玫瑰與白玫瑰》的一句：「可是振保的快樂更快樂，因為不應該。」那時就想，不知有沒有機會嘗到那種帶點反叛的快樂呢？直到完成學業，發現世間浪漫事不多，那不應該的快樂，竟源自那「嗶嗶」響的的士咪錶。

不想My Little Airport的歌迷鼓譟，只能說他們大概太明白我們的心意了，我與他們是志同道合，覺得在的士買來的快樂，是在忙碌生活中，最直截了當的快樂。

而根據友人跟筆者的非正式統計，偶爾坐的士上班的人，絕對不少。大多都抱着偷情般的快慰，卻又帶丁點兒的罪疚感。以下，讓筆者替你找籍口。

《搭的士上班去》精彩歌詞節錄==>

坐的士上班，讓工作更快樂嗎？

除非跟爸媽在一起或到機場，若是自己遊玩逛街，甚少會想到的士的。只是說到上班，總是時時有把聲線告訴自己：「大不了便坐的士吧。」特別是從前當空姐，只是想不到，那種習慣著陸後都戒不掉。

縱然有多愛自己的工作，也總有累壞的時候。不想上班的念頭在腦海打轉，可是責任感還是深深把你壓住了。於是你想到一個暫時哄自己的方法，就睡多個多小時，省去地鐵及巴士的厭悶及乘客，直接騎上那紅噹噹的車廂。正所謂，能買到的快樂，怎算貴？

（《瑪嘉烈與大衛 綠豆 》劇照）

坐的士上班，好說服自己還有任性的空間吧？

好端端一個憤世嫉俗的青年，怎由會畢業那一刻開始，就成了一個乖乖聽話的社會人呢？會憤怒與抱怨，是必然；與世界合不來，走走停停，也是必然。但在社會上磨得更久的人，習慣了自己的憤怒，給了後輩一些名字，其中一樣叫「不成熟」。

於是，「現在這幫90後」等等，為了「成熟」，一咕嚕甚麼吞下去，撕裂出一道微笑。友人跟我笑說：「我想報復，做十惡不赦的事，可我最後只是吃了一份麥記套餐，加大的。」我想了又想，「麥記」會令我發胖，還是的士較適合我，也算是對這世界的一種最善良的發洩了。

（《瑪嘉烈與大衛 綠豆 》劇照）

坐的士上班，是說服自己：沒甚麼解決不了的。

還在讀書時，筆者覺得沒甚麼比預科困難了，特別是中史，洋洋灑灑六小時，兩本答題簿，還有甚麼解答不了。不過，不久我便發現，有好些事情，是「加紙再加紙」，都解答不了的。

「高質」的問題，解答不了；「低質」的，不過時間與距離，的士至少能幫一丁點忙。正如，從前上班又攻讀碩士；又如現在你們前一晚在睡前偷私人時間，以至未能準時起床；又或，有好些人工作外又發展興趣，或是兼職再兼職。

記得上次訪問編劇莊梅岩，她跟我說：「樓，重要嗎？當然重要！但你死時帶不走。但在做你喜歡做的事，就是享受現在，現在已經即時賺了。」於是，我覺得在那紅色小車廂內，也有一種咪錶計算不到的宏大志願。

（《降魔的》劇照）

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