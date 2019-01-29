【閨蜜結婚】日本女生自製婚紗送祝福 　網友：女生之間的真愛！

「聽過你太多心事但已經不再重要 眼見你快做新娘做密友的真想撒嬌 我與你太好姊妹為你竟哭了又笑 時裝都棄掉穿一世婚紗算了」---《姊妹》 生命裡總會有這樣一個人，那叫做閨蜜。

曾經天天相對，如像「孖公仔」。一起上學讀書、一起行街扮靚、一起交換衫著，一起說八卦；大家一起去過旅行、睡過同一張床，見過大家最醜的素顏。只要聚在一起，就有著說不完的話題，儲下許多美好的記憶和故事，好比愛情般刻骨銘心。

(pinterest)

閨蜜總是在身邊陪著你哭、陪著你笑，是個最懂得你心的人。試想著這位一路相伴，每一件大小事情都一起分享的密友，馬上就要出嫁成為幸福人妻；看著她由認識時穿著校服的模樣，到現在披上白色的婚紗，內心會是怎樣的快樂和感動？

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在日本有一位女生就為快將結婚的閨蜜，親手做了一件世上獨一無二的婚紗送上祝福。因為閨蜜從小就是《美少女戰士》的忠實粉絲，所以這位日本女生從主角月野兔的公主造型取得靈感，花了整整一個月的時間親手製作婚紗，把公主裙從動畫世界裡複製到現實世界來。

她在網上社交平台分享這條親手製作的婚紗的照片，很多網民看了以後都被日本女生這份與別不同的心思所感動，說這是女生之間的真愛。的確，人生能有一位這樣愛護自己的閨蜜實在太好了！

日本女生為閨蜜親手做的月野兔婚紗：

花了一個月的時間，為朋友的婚禮做了這條月野兔的公主裙。我手工很慢，中間只給她試穿過一次。我一直都很不安，到底能不能給她當做最重要的日子裡的婚紗。直到今天看到她穿著裙子走出來的那一刻，我被驚艷到忍不住開心地大哭...... 真的恭喜你！一定要幸福啊！

(twitter圖片)

這件見證著真摰友情的婚紗，不論是設計、剪裁、裝飾與細節位置，跟本看上去與動畫裡月野兔的公主裙無異做工十分細膩。除了不禁讚嘆日本女生的一雙巧手，想必在一針一線當中，更多的是埋藏了她對閨蜜滿滿的愛，花盡心力其實都只為了讓她開心，讓她成為最美新娘的心意。即使不認識這對日本閨蜜，都無不感受到她兩個深厚要好感情。

婚紗的像真度極高，將動畫裡的公主裙「神還原」：

+ 4 + 3 + 2

有人說，貼心的閨蜜好比家人和情人，能令你有溫暖和安心，也總會用盡力給你最好的，讓你感到開心快樂。看畢這個暖心小故事，在此時此刻，你也有想起的閨蜜嗎？

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