【插畫】高個子與嬌小女生的生活寫照：坐上椅子雙腳離地像盪鞦韆

理實生活中總是「你睇我好，我睇你好」，長得高佻與個子小的女生總是各自羨慕著彼此，其實因身高帶來的問題真是有苦自己知。

總覺得嬌小的女生溫柔可愛，重點是非常Girlfriendable，散發著鄰家女孩的氣息，同為女生也有要保護她們的衝動。要知道長得高在生活上有很多的不方便，插畫家Sara Pocock把高個子女生的體會完全呈現。

鏡子太低照不到樣子，每次都要彎下身來照鏡。（IG_sarapocock）

買衣服時其實也好想選童裝，便宜又好看，可惜這福利只屬於嬌小女生；約會時要顧及男生的面子，只好乖乖放下優雅的高跟鞋，換上平底鞋（有時候連運動鞋也要避免）。男生總有錯覺認為高個子女生都是女漢子，重物可以自己來，尤其是當你還要比他高的時候。

比自己矮的男生直視到自己的胸部，令人尷尬。（IG_sarapocock）

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）調查發現香港女生的平均高度為159 cm，然而，身邊有不少身高150 cm以下的超嬌小女生，她們大多羨慕高個子女生的身形，能輕易駕馭不同穿搭，形象高貴優雅，在人群中更顯存在感。對於小個子女生因身高而來的不便，Sara Pocock亦用畫筆寫實呈現，如穿起中裙子會變成長裙；乘車的時候總是容易被淹沒在人群裡快窒息缺氧；不但拿不到高處的東西，更會因指尖掃及物件而跌落頭上。這些生活點滴，只有嬌小女生才懂。

總是會被高個子當成「扶手」（IG_sarapocock）

Sara Pocock的作品有趣，或引來一番共鳴和苦笑。然而，人與生俱來都有自身的特質，值得我們好好擁抱。要是常常羨慕別人，不如感恩自己也是被羨慕的一群，高個子還是嬌小，都有著可愛的地方。

延伸閱讀：

【冬日編髮教學】簡單編髮減齡顯瘦 令厚重衣物穿搭更顯利落

【情人節】內衣性感卻不落俗套 三個令人心動的柔美品牌推薦

【浸浴減肥】等於慢跑半小時 針對身形浮腫 驅走寒氣舒緩經痛

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。