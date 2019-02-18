《惡作劇之吻》電影版崩壞回憶　女主角難超越林依晨版本袁湘琴？

要數能夠屹立不倒的神劇，筆者認為必定是女生們都會看過的《惡作劇之吻》，只因直至現在已被不同國家翻拍共9次。 而最近，電影版《惡作劇之吻》－《一吻定情》則於情人節當天在中國內地及台灣上映，香港則在2月24日上映。內地票房，不到三天已破億人民幣，當中女主角林允飾演的原湘琴（舊版名稱：袁湘琴），與王大陸飾演的江直樹，評語好壞參半。有人讚看畢有戀愛感覺，亦有網民批評，電影劇本不完整，連導演前作《我的少女時代》也比不上，王大陸與林允更擦不出戀愛火花。

為人熟悉的《惡作劇之吻》是出自日本漫畫家多田薰的作品《淘氣小親親》。（東立出版社圖片）

《惡作劇之吻》的原作為日本漫畫家多田薰於1990年發行的作品：《淘氣小親親》，內裡的故事是作者自身的愛情經歷，講述與丈夫西川茂由相識、戀愛、結婚、到婚後各種經歷的愛情故事。1999年，多田薰授權日本電視台將他們談戀愛的故事拍攝成劇集，而另一邊廂多田薰繼續描寫她的著作《淘氣小親親》，直至1999年辭世，令作品並沒一個真正的結局。由於作品當時極度受歡迎，故被不同國家翻拍成電視劇、電影，自創結局，延續故事。

林依晨於台灣版《惡作劇之吻》演活了袁湘琴的傻乎乎性格。（《惡作劇之吻 》劇照）

然而，在多個版本中最教人深刻的必定是收視與口碑皆好，2005年台灣電視劇版《惡作劇之吻》，除了因劇情吸引，亦因鄭元暢和林依晨的出色演繹，二人甚至把「江直樹」與「袁湘琴」這兩個角色的性格和造型定型，尤其是充滿傻氣的袁湘琴。

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由於是飾演高中生，故台灣版《惡作劇之吻》的袁湘琴在造型上走清純路線，留有一頭黑髮、瀏海，總是將頭髮束成孖辮，或是側編髮，配上淡而自然的妝容，更突出率真、傻乎乎的性格。除了必定的校服外，袁湘琴在校園以外的衣著以素色背心或T-Shirt搭配長裙為主，甚為樸素，只是喜歡於約會時戴上較誇張的首飾。

《惡作劇2吻》的袁湘琴仍保留清純的造型。（《惡作劇2吻 》劇照）

儘管後來《惡作劇2吻》的袁湘琴已長大，與江直樹展開婚姻生活，學習做一個護士，但她的造型仍然沒太大的變化，只是偶然會將頭髮束成馬尾，工作時繫上髮髻。

內地版《惡作劇之吻》：《一吻定情》，又能否令你憶起回憶？（《一吻定情》劇照）

至於中國版電影《一吻定情》，由王大陸飾江直樹、林允飾原湘琴，在發佈預告片時已造成一陣討論話題，而早前發布的終極版預告更公開鍾麗緹有份演出江直樹媽媽一角，讓人大感驚喜，亦似是來勢洶洶。

內地版《惡作劇之吻》：《一吻定情》，由林允飾原湘琴一角。（《一吻定情》劇照）

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雖然與台灣版《惡作劇之吻》的劇情相同，同樣是講述憨厚的袁湘琴喜歡上天才江直樹，鍥而不捨地追求對方的故事。雖然導演陳玉珊曾在訪問中提及選角原因，形容初次接觸林允，覺得「怎麼會有這麼天然蠢的女生？她應該不是裝的，是真的笨。」但林允的氣質跟林依晨的傻氣似乎還差很遠，這也成為電影討論焦點。

《一吻定情》，由林允飾原湘琴、阿金由台灣演員陳柏融演出。原湘琴的打扮跟林依晨版本的設定相距甚遠，你又較喜歡哪位。（《一吻定情》劇照）

從預告與劇照中看到，林允扮演的原湘琴，雖然也有繫上馬尾，穿著校服，不過馬尾上的蝴蝶結髮飾也未免太搶眼了，跟林依晨版本樸素格調完全不相同，也似乎未能帶出清純學生的一面。另外，她的休閒造型穿起小短裙、金屬鍊包，造型時髦妝容厚，根本不像是單純、笨手笨腳的「袁湘琴」；亦有網民批評指，電影劇本不完整，連導演前作《我的少女時代》也比不上，王大陸與林允更擦不出戀愛火花。話雖如此，電影在國內上映不到三天，票房已過億，證明兩位新版主角的號召力也絕不遜色。

那麼你又最喜歡哪個袁/原湘琴？

除了是次的《一吻定情》與台灣版《惡作劇之吻》、《惡作劇2吻》，對於以下多個國家的翻拍，你又有何看法？

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