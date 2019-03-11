【衣著政治學】美國最年輕的女議員　竟因穿Designer brand受批評

作為一個左派，打扮得時髦、穿設計師衣服是可以被接受的嗎？又為什麼，這種嚴苛的審美標準常出現在女性從政者身上？ 美國眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）出身勞動階級，曾為此受媒體訕笑、右派批評。但衣著不只是個人選擇，更是一種政治現身。穿得時尚，也可以是替權益發聲的政治工具。

Alexandria Ocasio-Cortez在許多場合穿著得體好看，竟也招致許多批評。（路透社）

29 歲的美國民主黨新星Alexandria Ocasio-Cortez，近來因為民主社會主義理念，在政壇聲望水漲船高，甚至被譽為「民主黨的新希望」。不過，作為女性政治人物，困難更在成名後。

一個左派女性政治家，可以穿著設計師衣服嗎？為何不行！

女性政治人物常被放大檢視外表。奧卡西奧科爾特斯在許多場合穿著得體好看，竟也招致許多批評：「作為一個左派，她怎麼可以穿設計師衣服？」。一名《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）記者更發推嘲諷：「她的外套和夾克，看起來就不像一個苦過來的女孩會穿的衣服。」 （編按：意指她的衣著昂貴奢侈。）但我們不妨想想，這樣的問題，背後其實反映了兩個迷思。

第一，批評者這種言論，是對勞動階級的刻板印象。為什麼期待政治人物為左派議題發聲，就必須要有符合刻板印象的穿著？Alexandria Ocasio-Cortez當然反擊。她說，今天無論她穿得是好是壞，終究會淪為批評焦點。這似乎是女性政治人物逃不掉的宿命。

「如果我今天穿著麻布袋，你們會嘲笑我，再從背後偷拍。如果我今天穿著最高級的時裝，你們還是一樣會嘲笑我，再從背後偷拍。」 “If I walked into Congress wearing a sack, they would laugh& take a picture of my backside. If I walk in with my best sale-rack clothes, they laugh & take a picture of my backside.” Alexandria Ocasio-Cortez

▼▼Alexandria曾因出身基層被訕笑，今天竟因穿得「不像個受過苦的女孩」而被攻擊▼▼

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《大西洋》（The Atlantic）雜誌記者 Annabelle Timsit 對此評論：「作為女性，她不斷地因為自己的衣著遭到羞辱。反對者知道她與她代表的意義，他們倍感威脅，只能藉著羞辱她的外表，來表示她不是大家以為的那種人。」Alexandria本人進一步回應，這也意味著，社會對於勞動階級出身的女性仍存在許多刻板印象。

「一個像我這樣的女性，從來都不被認為適合選舉、更別說勝選──但這正是為什麼，我在布朗克斯區、在皇后區的選民要送我到這裡。」 “Women like me aren’t supposed to run for office - or win.that’s exactly why the BX and Queens sent me here.” Alexandria Ocasio-Cortez

Alexandria Ocasio-Cortez：「一個像我這樣的女性，從來都不被認為適合選舉、更別說勝選──但這正是為什麼，我在布朗克斯區、在皇后區的選民要送我到這裡。」（路透社）

衣著作為發聲工具 女性政治人物的時尚政治學

第二，穿華服不只是個人喜好，當然也可以是政治工具。女性政治人物的衣著，僅管難免成為被凝視的客體，但也有不少女性借力使力，把這樣的凝視關係當成倡議理念的道具。

美國歷史學者Einav Rabinovitch-Fox曾撰文指出，像奧卡西奧科爾特斯一樣，不避諱時尚的左派倡議方式，在美國史上並非首次出現。1909 年，美國工運領袖Clara Lemlich曾發動「兩萬人起義（Uprising of the 20,000）」抗爭，號召數萬名製衣廠女工上街抗議低薪資、高工時、以及職場性騷擾。不同於中產階級對女工衣衫襤褸的狹隘印象，她們紛紛穿戴自己最好的衣帽上街遊行。

「我們也和其他年輕女孩一樣，就喜歡新帽子，難道我們不行嗎？」 “We like new hats as well as other young women. Why shouldn’t we?” Clara Lemlich

1909年美國工運領袖Clara Lemlich曾發動「兩萬人起義」抗爭，號召數萬名製衣廠女工上街抗議低薪資、高工時、以及職場性騷擾。不同於中產階級對女工衣衫襤褸的狹隘印象，她們紛紛穿戴自己最好的衣帽上街遊行。 （Gettyimages／視覺中國）

Einav Rabinovitch-Fox分析，在政治運動中以時尚衣著來倡議勞權的做法，並不意味著膚淺，而是一種自我賦權的政治策略，表達自己儘管是勞工，但仍能經濟獨立，不同於外界對貧窮的想像。女工也是普通人、也該被同等看待。

Alexandria Ocasio-Cortez說，許多人並不看好像她這樣的勞動階級女孩會勝選，也認為她不應穿上好洋裝。也因如此，當她穿上華服，看似個人選擇，實為政治現身。「這就是為什麼，我在布朗克斯區、皇后區的選民要送我到這裡。」

當她穿上華服，看似個人選擇，實為政治現身。「這就是為什麼，我在布朗克斯區、皇后區的選民要送我到這裡。」（路透社）

衣著即政治

生活無處不政治，衣著亦然。當我們評論女性政治人物的衣著，我們討論的是什麼？讚賞她的衣著得體時尚，不必然意味著她崇尚資本主義，勝過左派理念。當布朗克斯（The Bronx）出身的女孩，穿起設計師衣服，在國會山莊倡議更好的社福政策，她的選民同樣可能從中得到鼓舞。

競選期間，Alexandria常戴金色環形大耳環，抹鮮豔紅唇。對許多保守派來說，一個女性國會議員如此梳妝都可能顯得刺目。但她並不在意。就像她曾說過的：「如果下次有人告訴布朗克斯女孩：『妳該摘掉妳的金色大耳環』，請告訴他，我只是穿得像個國會議員。」

奧卡西奧科爾特斯曾說過：「如果下次有人告訴布朗克斯女孩：『妳該摘掉妳的金色大耳環』，請告訴他，我只是穿得像個國會議員。」（路透社）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「左派可以打扮時髦嗎？」歐加修-寇蒂茲的女性時尚政治學】