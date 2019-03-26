【女生香港地】適合上班族、「無飯」家庭　無味精的媽媽味道餐廳

記得對上一次吃家人煮的飯餸，是何時嗎？

即使現時大多公司都實施5天工作週，但每天的工時仍然甚長，幸運的話能夠準時下班回家吃飯，若然遇上所參與的project接近deadline的話，則難以預測得到自己何時才能完成工作下班，更莫說要回家吃一頓住家飯了。

又，認識許多「無飯」家庭的朋友，要不就是父母親也要工作，同樣帶著一個疲勞的身軀回家，因此選擇不煮；要不就是整家人工作完回到家中已非常晚，故但求方便快捷，情願買個飯盒吃完便爭取時間休息。種種的一切讓我們連吃一頓住家飯也變得甚為奢侈。

倘若你也懷念那份住家的味道，不妨到以下餐廳一嚐？

雖然一定不及自己媽媽煮的美味，但也一樣能從當中吃到一份溫暖的感覺，一份「媽媽」的住食飯味道。

阿媽開飯

「阿媽開飯」的菜式絕不花巧，更如平日的家常便飯一樣簡單。（阿媽開飯＠Facebook）

「阿媽開飯」，光聽餐廳名稱已帶有一份親切感，像是我們每每在家等待進食晚餐時，都會道出一句：「阿媽，開飯未啊？」顧名思義，餐廳主打「家的感覺」，所用的食材與製作出來的菜式並不花巧，簡簡單單，就如平日媽媽烹調的家常便飯菜式，如蝦仁炒蛋、蒸水蛋、豉汁蒸烏頭等。

特別之處在於除了可散叫餸菜外，更設有午市、晚市套餐，套餐包括一款餸菜、客飯，以及當天的例湯，亦可加HK$30換成養生燉湯，更重要的是餐廳毫不吝嗇，這兒的湯水份量特多，並不會只得一個小飯碗的份量，而是用上湯碗盛載，絕對適合平日難以抽空回家飲湯的打工一族。

另外，較貼心的是餐廳會在每天早上10時、下午5時於網站上更新當天的午市、晚市菜單，方便客人先看看當天餸菜會否不合自己的口味。

地址：九龍太子道西100號地下B鋪

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住家菜

「住家菜」的套餐更會附送一客糖水。（住家菜Facebook）

要在鬧市中覓到如家一樣味道的餐廳實在不容易，事關在興旺的街頭上往往都是連鎖式經營或是酒吧、Cafe此類型的餐廳，適逢一次於銅鑼灣發現了這間「住家菜」，起初還以為只是一間吃中菜的餐廳，後來進入了餐廳才知道這兒真的是一間吃住家餸菜的餐廳。

餐廳主打清淡少油、老火湯，午市設有套餐，可在五款餸菜中挑選其中一款，也包括一份客飯與湯水，亦可選擇全日供應的商務套餐，而兩者對比下商務套餐會提供較多菜式選擇，更提倡即叫即做的服務，像是在家中等待媽媽將新鮮食物送到面前一樣。

而且，不論是午市套餐還是商務套餐，都會附送一客是日糖水，成就一頓完美的住家飯。

地址：尖沙咀店－尖沙咀柯士甸道122號麗斯中心地下高層

銅鑼灣店－銅鑼灣謝斐道460-462號楊耀熾大廈地下

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Mum Veggie Cafe

「Mum Veggie Café」主打日式家常野菜料理。（Mum Veggie Cafe＠Facebook）

「Mum Veggie Café」除了如一般Cafe提供咖啡類飲品外，更提供家常素食菜式，店主於日本留學期間接觸日式茶道，其後開始鑽研各款日式素菜與定食料理的烹調方法，希望將日式素菜帶回香港。

餐廳主打日式家常野菜料理、自選定食，不同的蔬菜配上蒸飯／自家製飯團，以及例湯，如西洋菜湯、南瓜湯等，整個料理全用上五彩繽紛的顏色，單在賣相上已先吸引了客人的目光，配合健康食材、帶新鮮感的烹調方法，具創意又有一種家的味道。

自選定食為HK$98（三款）以及HK$118（四款），份量賣相較精緻，不過勝在餐廳環境舒適與其「將家常食材融入素菜」的賣點吸引。

地址：黃竹坑香葉道2 號 One Island South 地下G07號舖