曾否試過聽到一首歌，不但不斷單曲循環，而且在腦內不斷「自動播放」，揮之不去？當你詩人「上身」，抱着心事抑鬱一番，或許只是「耳蟲」作怪！

(《第一次接觸》劇照)

9成以上的人有「耳蟲」現象？

所謂「耳蟲（earworm）」，即是鑽進你腦袋，卻又怎都趕不走的旋律。根據《TIME》的報導，美國史丹福大學的Lassi A. Liikkanen發佈的《音樂心理學》中指出，這樣的情況其實是「非自願的音樂想像」，而《音樂心理學期刊》則指出9成的成人表示他們每週都會有「耳蟲」出現。

雖然每人的情況也會有所不同，但大部份人指「耳蟲」會維持30分鐘，表示「耳蟲」大多悅耳，但也有人感到困擾。當筆者想到當年的《綠䄂子》，如夢魘般揮之不去，不知是否太勤力，還是它也是「耳蟲」一種？

(《我的大叔》劇照)

「耳蟲」有特徵，《綠䄂子》應該不合格？

英國杜倫大學的學者Kelly Jakubowski就指出耳蟲有特徵，歌曲都大多類同。而根據她的標準，《綠䄂子》應該不合格。點圖看特徵＝＝＝＞

怎樣趕走「耳蟲」？口香糖或不斷單曲循環，以毒攻毒？

有趣的是，筆者搜索資料，不少人受「耳蟲」困擾，有關怎樣擊退耳蟲，人人方法各有不同，有人提出吃口香糖分心，也有人指出應該聽另一首歌曲，只是最後的結論都差不多：由他也是個辦法。

英國杜倫大學更專門研究「耳蟲」，並在其官方網站上分享趕走「耳蟲」的方法（點圖即看==>）：

Sources：TIME, Durham University

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