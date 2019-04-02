會看《小飛象（Dumbo）》的應該有兩類，一是小「小飛象」迷，二則是為了導演添布頓（Tim Burton）。《小飛象（Dumbo）》上週於美國上映，優先場票房直逼《馴龍記3（How to Train Your Dragon：The Hidden World）》，或勝《我們．異（Us）》。票房大收，評語卻好壞參半，竟有觀眾嫌添布頓改編不夠「黑暗」？

身邊完全不似會入場的「烈女朋友」，竟表示哭到淚崩，完全出乎意料。（《小飛象（Dumbo）》劇照）

添布頓改篇成「暗黑」小飛象不夠黑？外媒狠批：一流畫面，三流劇情

《小飛象（Dumbo）》的故事是經典，雖然耳熟能詳，但電影跟原著還是有一定改變。故事講述Dumbo在馬戲團中出生，天生有一雙大耳朵，被人恥笑，象媽媽也因如此而被賣走了。馬戲團中的一對小姊弟Milly（Nico Parker飾）與Joe（Finley Hobbins飾）探望一出生就要母親骨肉分離的Dumbo，卻無意中發現牠的一雙大耳朵能飛翔。Dumbo拯救了財困的馬戲團，卻也招來貪婪的富商……

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+ 20 + 19 + 18

（注意！內含劇透，逃生門在此）

《小飛象（Dumbo）》雖然票房冠軍，但評語好壞參半，IMDb及「爛茄」評分也只徘徊在5、6分左右。更有不少外媒狠批《小飛象（Dumbo）》「一流畫面，三流劇情。」但改編自1941年的動畫，故事有其限制，新版本亦有太多的分支，人物的糾結大多都是開了頭，而沒有結尾。最後小飛象拯救兩姊弟一幕，筆者與友人更笑Dumbo有如「的士」，由初生之犢到有情有義的朋友，當中沒有足夠的過渡。

雖然如此，但對於《小飛象（Dumbo）》的畫面，特別是Dumbo在馬戲團飛翔一幕，是一致好評的。更有不少外媒評這是添布頓繼《大魚奇緣（Big Fish）》後，最好的作品。

《小飛象（Dumbo）》不失為一套娛樂性十足的合家歡電影，「小飛象」迷更是必看無疑。

（《小飛象（Dumbo）》劇照）

片尾彩蛋令人聯想起迪士尼？

不過最有趣的地方，還是對迪士尼的諷刺，使《小飛象（Dumbo）》「暗黑」得多，也更「添布頓」。

電影中馬戲團被大財團收購，建成大型主題樂園Dreamland，不論是場景還是富商（Michael Keaton飾）的剝削，都被網民指聯想起迪士尼。「Dreamland」與迪士尼的「Tomorrowland明日世界」似有異曲同工之嫌；而富商的行為，則令人聯想到迪士尼在今年正式進行收購霍士（Fox）後一星期，便立即裁員。或許，《小飛象（Dumbo）》的「合家歡」便在於，小孩看到的是小飛象的故事，而大人看到的卻是「暗黑版」的童話故事。

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