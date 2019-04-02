權力遊戲｜龍母Emilia Clarke公開隱藏8年秘密：拍攝曾靠嗎啡止痛

美劇《權力遊戲》自2011年第一季首播以來，捧紅了不少演員，如飾演「龍母」的Emilia Clarke。 最近，Emilia Clarke於美國媒體《The New Yorker》撰文自白，過往曾患腦動脈瘤、失語症，更一度希望離開世界脫離痛苦，讓人難以想像燦爛笑容下的她是怎樣捱過那些日子。

Emilia Clarke於美國媒體《The New Yorker》撰文自白過往曾患腦動脈瘤的經過。(GettyImages)

自細已對演戲產生興趣

雖然不是出生於富裕家庭，但幸運的是，Emilia Clarke的父母均會盡力給予她想要的一切，大概於3、4歲時，Emilia Clarke與任職音響工程師的爸爸到劇院，那時的她被後台的一切所吸引，包括道具、服裝，以及後台喧嘩說八卦的聲音，當時的她理應是一個不能安靜下來的孩子，但卻能靜靜的坐在觀眾席上兩小時，那一刻的Emilia Clarke已對演員、演戲產生莫大的興趣。

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正當夢想要實現之時，卻被動脈瘤毀了一切

2011年，24歲，由一個寂寂無名的女生搖身一變成為演員，同時開始獲得觀眾注意、夢想似乎成真之際，Emilia Clarke卻發現自己患上動脈瘤，那時是剛完成《權力遊戲》第一季的拍攝。

在運動期間，感到劇烈頭痛，痛得只能爬回更衣室，跪倒在地，那時的她不停安慰自己說：「我不會癱瘓的。」隨後，只迷迷糊糊的記得被帶到救護車上，車上的消毒劑氣味，以及救護人員的聲音。她憶述當時被確認患上動脈瘤及做微創手術的情況：「我被送到醫院進行磁力共振掃描，診斷爲蛛網膜下腔出血，是一種帶有生命危險的中風。」「我記得我被告知需要簽署一份手術表格，但我在想我正處於忙碌生活中，沒時間進行腦部手術。」不過，到最後，她還是簽了手術同意書，腦部手術共持續了3小時。

腦部手術過後，當中的恢復過程更痛苦。(Emilia Clarke@Instagram)

脫離了手術的危險，偏患上失語症

當完成手術，以爲捱過了一關時，沒想到手術醒來後的痛苦是難以忍受，更偏偏在那時候患上失語症，就連自己的姓名也忘記了，令Emilia Clarke感到無比的恐慌：「我從來沒有經歷過這樣的恐懼，我是演員，我需要記住我的台詞，但我卻不記得我的名字了。」「在這最糟糕的時刻，我想拔掉儀器，我想讓醫護人員讓我死，沒有了最重要的語言和溝通，我感到十分迷失。」大約一星期左右，Emilia Clarke的失語症康復並回到《權力遊戲》的拍攝工作中。

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第二次患動脈瘤，令她難以支持下去

以為已完了一切的不幸，但上天還是沒憐憫Emilia Clarke，那時的她又被告知大腦的另一側有一個較小的動脈瘤，拍攝第二季《權力遊戲》時，動脈瘤令她痛得每分每秒都認為自己會死，在拍攝與訪問之間，需依靠嗎啡舒緩痛楚。然而，當完成第三季拍攝後，Emilia Clarke再次發現大腦一側本來較小的動脈瘤變大了足足一倍，需即時接受第二次微創手術，不過手術途中失敗，發生大量流血的情況，需立即改做傳統的開顱手術。最後手術成功，但那次的恢復過程比第一次手術後更加痛苦：「我看起來好像經歷過一場可怕的戰爭，頭骨被鈦金屬片取代了。」

8年過後，Emilia Clarke決定公開自己的經歷。（GettyImages）

8年後決定公開個人經歷

縱然走過兩次死亡邊緣，曾經歷別人難以感受得到的痛苦、失去過希望、有過想輕生的念頭，但Emilia Clarke從沒有認為上天不公平，只因她認為世界上總會有人比她的情況更糟糕。

沉默了8年的時間，現選擇對外公開自己的經歷，那是因為她認為：「我知道我並不孤單，無數人遭受了更大的痛​​苦，卻未必能像我一樣幸運地得到身邊人的照顧。」

媽媽、弟弟、醫生、護士、朋友，還有一直握住她的手走到最後的爸爸，全都是她的精神支柱。或許，這也就是Emilia Clarke能堅持到現在，並且頻頻展露笑容的原因。

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