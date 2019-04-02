梵高多感官體驗展香港站將於本週末（4月6日）開始，超過3000幅畫作將會以不同的方式展出，猶如動畫一般與觀眾互動。若你喜歡電影《情迷梵高》，那也一定不能錯過「梵高在世：多感官體驗展」Van Gogh Alive香港站！

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不一樣的藝術體驗：由地到天，被梵高的星空包圍

有別於傳統的畫展，梵高多感官體驗展Van Gogh Alive將會「鋪天蓋地」地把梵高的畫作展出，猶如《情迷梵高》般把畫作化作「動畫」，3000多幅畫作，40多部投影機，以梵高的筆觸與顏色，在他的畫作中一起「重遊」阿爾勒、聖雷米，以及奧維爾等地方，踏在地上的麥田，仰望是梵高的眼中星空。

展出作品當然少不了大家熟悉的作品，如《星夜》、《向日葵》、《隆河上的星夜》與他的自畫像等等。震撼是在展覽的佈置下，畫中的梵高一個又一個，一層又一層，遠遠近近的凝視着參觀者；而筆者最期待的當然是投影的星夜，深深淺淺，置身在他筆下的星空中。

這高質素的投射技術其實早在2011年已出現，曾在35城市展出，雖然有外國媒體質疑，把畫作化成動畫，又會否失掉畫作的本意？如那風車不應轉動？又或是星空也不應如此「鋪天蓋地」？不過，這一定是一個不一樣的藝術體驗，絕對不能錯過！

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去前必看「懶人包」：梵高為同性密友割耳，37歳吞槍自殺？

很多人都聽過梵高，但有關這位一代畫家的事跡，你又知多少？

文森・梵高（Vincent van Gogh）在荷蘭出生，27歲材開始全心投入作畫，生活窮愁潦倒。這段時期創作的畫作，如著名的《吃馬鈴薯的人》，在他生前卻沒有受到賞識。諷刺的事，最引人入勝的，卻是畫家家成為「瘋子」後的事。

有關梵高割耳與自殺的故事有很多版本，有說梵高與同是畫家的同居密友高更吵架，高更離開後他便割下一邊耳朵，包起來送給妓女，更畫下《割掉耳朵後的自畫像》，有也說是他一被弟弟的婚訊打擊，因為他的生活一直是弟弟支持，他擔心無以為繼。

後來，他入住精神病院，卻是他創作的高峰，《星夜》正是那時期創作出來的代表畫作。兩年後，有傳以手槍自殺，也有說法是他是被謀殺，結束了短短37年的人生。「靈魂雖被猛火燃燒，卻無人來取暖」是梵高的名言，只是他太早為自己下的定論。

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「梵高在世：多感官體驗展覽」-Van Gogh Alive- The Experience

地址：香港 九龍灣 常悅道18號 富通中心 1樓

開放時間：2019年4月6日至7月7日

星期一至四：10:00 – 21:00

星期五至日及公眾假期：10:00 – 22:00