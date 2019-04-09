【廣末涼子】日本最強凍齡美魔女：6招讓你10年過去仍像少女！

上周末，由著名攝影師濱田英明為女星廣末涼子所拍的廣告照片曝光，充滿詩意的照片美得讓人驚嘆，廣末涼子更美得像個藝術品般精緻好看。

（圖片來源：ig@hamadahideaki）

講起廣末涼子，真的可以用「由細細個開始睇佢」來形容。廣末涼子由1994年起活躍於演藝圈，精緻的臉蛋加上特別的氣質，令人一見難忘。亦是因為這個難得的天賦，讓她自出道起已經爆紅，標誌性的短髮更一度成為亞洲女生的模仿髮型。

（圖片來源：ig@hamadahideaki）

不知不覺間，廣末涼子原來已經30有8。然而，歲月卻沒有在她身上留在任何痕跡，說她只有20多歲依然有人信。

在出名辛苦的娛樂圈奮鬥多年、經歷結婚生子再離婚、歷盡人世間各種悲歡離合，到底她是如何做到逆齡生長的呢？

年輕時的廣末涼子跟現在的她沒有太大分別：

+ 5 + 4 + 3

自帶沙拉

演員生活忙碌，而且食無定時，許多時候只會跟隨團隊一起吃外賣。不過，廣末涼子卻堅持不吃外食，早起自製以藍莓、菠菜、酪梨等抗氧化蔬果製成的沙拉，亦會主要挑選無農藥的產品，保證自己吃得乾淨清爽。

別人吃的沙拉大多是冷凍的，可她卻會可熱，讓自己少接觸生冷食物，減低身體負擔。

（圖片來源：pinterest）

早上喝蔬果汁及吃維生素

常說吃早餐才可以減肥，廣末涼子每天都會吃早餐，不過只要喝由當造蔬果如柳橙、蘋果、草莓、胡蘿蔔等打成的果汁，再進食日本女生愛吃的補充維他命，讓身體有效吸收均衡營養。

（圖片來源：pinterest）

10點睡覺！

每個人都知道早睡早起非常重要，但放工回家後只要多玩一會兒，常常待到半夜兩、三點才睡，結果熬成一個大大的黑眼圈之餘，身體亦變差。

廣末涼子凍齡的秘訣卻是每天10點上床睡覺，而且每天都一定會睡滿8小時，也會利用拍攝的空檔睡覺。她認為自從養成早睡早起的習慣後，有感覺到新陳代謝變好，也較不容易疲憊。美容覺對女生而言的確非常重要吧。

（圖片來源：pinterest）

不過份護膚

人長大了，對美妝護膚的重視程度亦會提升，不少女生為了讓皮膚回復最佳狀態，非常積極塗抹護膚品。廣末涼子卻認為護膚這回事不需過分用力：「如果在飲食和生活步調上你都有調整在最佳狀態，不需要過度護膚。」

她盡量避免皮膚因吸收過多保養品成分而誘發刺激，因此頂多只會在洗面後塗抹化妝水以及精華液，確保皮膚有足夠水份，出門前會塗抹防曬乳，防止皮膚被紫外線傷害。另外，她也會習慣按摩全臉到肩胛骨的位置，以促進血液循環。

（圖片來源：pinterest）

上熱瑜伽課

為了改善新陳代謝，廣末涼子特地上熱瑜伽課，讓自己可以藉此大量流汗排毒，順便運動伸展背部，鬆弛緊繃肌肉，並降低酸痛，體態自然愈來愈好。

（圖片來源：pinterest）

每天都開心愉快

廣末涼子表示打開心扉，開心快樂地迎接每一天，也是維持年輕的秘訣之一！她認為多微笑、正面地感受生活美好，不單只會感到工作充實，心靈也會因此而富足。她建議和她同樣是當上媽媽身份的人，即使有家庭了，還是要多和朋友出門散心，解放自己，享受生活，不要只被家務圍繞，才可以感受世界的美好。

逆齡生長的廣末涼子看不出已經有38歲：

+ 4 + 3 + 2

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