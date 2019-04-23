【減肥】阿嬌「去水腫大法」公開　每日做4招甩掉浮腫肉肉感　

我不是胖而是水腫！ 身邊有些女生明明不算胖，體重數字也標準，但體形看上去帶點浮腫又肉肉的。特別是在早上剛起床時「眼腫面腫」的，看起來總像吹脹了的汽球一般；到了下午，腿部有腫脹感，視覺上好像變粗了，感覺鞋子都小了半個碼……這很有可能是因為水腫體質的關係！

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像阿嬌就是屬於容易水腫的體質。天生有張360度完美零死角臉蛋的她，亦曾飽受水腫困擾。

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為著結婚而努力做運動減肥的她，的確是瘦了一大圈，褪去浮腫的身材也愈見纖瘦，五官也顯得更加精緻突出。大家應該還記得她在婚禮當日的身材真是fit到不得了，身形線條十分緊緻好看！

(鍾欣潼微博)

阿嬌說在減肥的過程也曾經卡關，實行了去水腫的方法以後，到後來試婚紗時也要把婚紗改窄，體形進一步成功縮水！她在網上也大方分享了她的「四招消水腫大法」，實行方法也是非常簡單。

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去水腫大法第一招：冷水洗臉

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阿嬌在每朝早洗臉時都會以冷水潑臉，一邊清潔一邊以冷水消除臉部浮腫。她也會把爽膚水、化妝水預先放在雪櫃冷藏，到進行每日的護膚步驟時才取出來使用，藉此令皮膚收縮，同時也能降溫消水腫。

去水腫大法第二招：浸浴

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浸浴向來都是不少女明星愛用的美容保養方法。除了可以消除疲勞，也可以令體溫上升促進血液循環，有助於幫身體排毒。阿嬌習慣在晚上睡前2小時浸浴放鬆，並會加入葡萄柚、茴香等精油加強浸浴的效果。

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去水腫大法第三招：足貼

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假如體內濕氣重的話，身體也會比較容易水腫，所以阿嬌會在晚上睡覺前，貼上足貼，幫助去除身體濕氣。阿嬌相信足貼有很好的去濕功效，笑說自己貼了了一晚上後「貼片上都是黑乎乎一片的。」

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消水腫大法第四招：少食「重口味」食物

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阿嬌特別提醒水腫體質的人，在飲食上也要多加注意。例如她在睡前3小時也不會喝水，以減低隔天導致水腫的機會。此外，口味濃重的食物大多都使用了不少鹽及醬料烹調，容易令身體因而出現水腫情況。

(鍾欣潼微博)

雖然減肥時盡量要食得清淡，但她透露自己其實也是喜歡重口味的人，所以在飲食上她會增加蔬菜的攝取，多吃芹菜、冬瓜這類有助消水腫的蔬菜。阿嬌說她也會不時飲用蘋果醋，以幫助幫助消化和排毒去水腫。

(鍾欣潼微博)

不過阿嬌在最後也補充說，這四招的消水腫大法效果因人而異，在她身上的確是十分見效，希望她的真心分享也會幫到大家。有水腫問題的女生，不妨參考阿嬌的簡易去水腫方法迎接夏天吧！

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