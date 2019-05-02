不知不覺，2019年走了三份一，你有沒有成為一個更好的人？近日，在誠品暢銷書榜中選購了本田直之的《北歐式的自由生活提案》，當中提到的生活模式，十分值得我們參考。

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作者本田直之是日本人，是銀行公司的高層，但一年有一半時候在夏威夷居住，主張「雙城居住」，即使身不在公司，也不會妨礙工作。他主張北歐那一套，不是要全盤搬到日本，但當中的思考模式非常籍得學習，特別在於個人成長上。

本田直之（chibetan＠instagram）

運動是能讓自己成長的最佳投資

筆者身邊有位友人，最愛運動，愛到一天不做，便渾身不對勁的地步。傭懶如我不解，他便解釋說說，運動最不會騙人，付出多少，便收獲多少，而他猶愛那種一點一點進步的感覺，十分踏實，也讓他學會了等待，因為運動這回事，沒有捷徑。

而恰恰本田直之也在書中提到，以「投資」的角度來看，養成運動習慣，是一定不會「蝕」的。他寫道：「最適合的自我投資和訓練是甚麼？我認為是運動。第一個好處是，為了讓自我狀態變好，需要養成練習的習慣。而運動也是一種自我挑戰，能讓生活更充實。」

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恆常運動除了讓自己保持體形、體魄健康外，也可以去訓練意志，因為運動中難免會失敗，而唯一的解決方法就是持之以恆的嘗試與訓練，這種意志放到生活的難題上都一樣。

作者提到另外一點，就是他亦有參加「三項鐵人」比賽，特別喜歡與珍惜隊友間的感情，因為在離開學校以後，重拾那種單純的友情與直率。而運動比賽中，一起訓練，一起奮鬥，較能發長出酒肉朋友外的友誼。

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真正的「減速生活」－不是選擇不要甚麼，而是想要甚麼

本田直之也提出了「減速生活」的建議，但他認為不止是我們一般認為的「已經受夠了工作上的競爭，所以就算年收入只有原來的一半也沒有關係，我想自己開家店」，或是「我原喜歡這個，所以換成另外一個」這種不得已的選擇。

他提出，應該是「選這個會令我快樂」，首先要自己作出選擇，繼而發展出「選這個不會賺很多錢，但會讓我感到很快樂。」，才會減少不必要的物品，和不被金錢、場所與時間束縛，放慢腳步，享受自己真正喜歡的生活。

＊更多本田直之的生活哲學：

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