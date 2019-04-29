【減肥】一周腰圍減8cm　士多啤梨果醋改善宿便　須留意飲用時間

經過連串假期，近日看到自己的身體，好像因長期躺著，而隨即胖了一圈。不過，為趕在炎暑來臨前，能夠穿得下較貼身的衣物，還是要提起心肝，實行減肥計劃。在搜尋方法的過程中，發現原來士多啤梨果醋的效用不俗，有日本節目更曾邀人嘗試此方法，最終該人在一周內，成功減去一公斤。

有日本節目嘗試士多啤梨果醋減肥法，最終在一周內減掉一公斤。(《金秘書為何那樣》劇照)

水果不僅能天然護膚，也可幫助減肥，而且味道清甜，容易讓人持之以行。不少女生都愛吃士多啤梨，若然再加入果醋，減肥的效果或會加倍。日前，有日本電視節目邀請營養師分享，內容便提到，士多啤梨果醋助調整腸道，讓經常坐著和食無定時的上班族，能夠解決宿便問題。

延伸閱讀：

【復仇者聯盟4】女超級英雄貼地減肥法 紅女巫睡前吃蜂蜜抑食慾

【金像獎2019】59歲毛舜筠被錯認胡定欣 逆齡保養全因只吃七分飽

Janice Man結婚｜長期保持23吋腰 每3小時食一餐 練成不胖體質

除士多啤梨，還有不少有助減肥的水果：

+ 4 + 3 + 2

營養師在節目裡，亦有製作教學，只需把250克士多啤梨、500毫升果醋和250克冰糖混合攪拌，然後放到雪櫃內一兩天便成。有在場嘉賓為此作測試，每天持續吃一匙的士多啤梨果醋，最終成功在一周內，減掉一公斤，腰圍更足足減少8厘米，效用相當顯著，隨後亦引起當地網民一番討論。

果醋的減肥功效，眾說紛云，有的指能抑制食慾，有的認為能排毒和抗衰老，連David Beckham老婆Victoria，亦曾推薦網民吃果醋養生。雖然暫未有很多醫學證明，但日本東京大學醫學部附屬醫院醫生伊藤明子便指，醋有助抗菌，能緩慢老化，食物品牌Mizkan研究中心的研究亦發現，醋能制止體內酶製造脂肪酸，並促進脂肪酸氧化，以減少脂肪積聚，特別是腰間的贅肉。

士多啤梨。(Getty Images) 除了果醋，士多啤梨不僅卡路里相對一般水果較低，美國伊利諾伊州大學研究亦指，士多啤梨含大量鞣花酸，能減少炎症和控制體重，有助減少體重過胖的問題。

不過，由於士多啤梨和果醋味道偏酸，過量服用容易灼傷口腔和食道粘膜，甚至會令腸道潰瘍，因此應該適可宜止，亦要稀釋6至10倍後飲用。再者，空腹時的胃酸分泌一般較多，若再喝果醋的話，容易刺激和破壞腸道粘膜，故建議睡前或餐後才喝，而且果醋或會影響子宮收縮，經期期間也不宜飲用。

(參考資料：《教えてもらう前と後》、verywellfit.com)

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁