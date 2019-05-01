《倚天屠龍記》被多次改編成劇集，最新2019年版本終於在香港開播，故事情節大抵都跟原著一樣，但換了一批新演員，周海媚當年飾演周芷若，是次卻是演滅絕師太。當然，觀眾們最愛看還是張無忌情歸何處，對周芷若由開初的可愛，到後來的可恨，大家最愛問：為何張無忌選趙敏？

看《倚天屠龍記》，都說張無忌一生有一四位女子，曾四女同舟，唯最愛拿周芷若與趙敏比較，說二人是一個相反。

《倚天屠龍記》的主角是張無忌與趙敏，周芷若自然是十惡不赦。但若在這兒換個角度，不比較，獨獨說周芷若，或你會發現，由一塵不染的純白，到血淋淋的黑，或許不過「人之常情」。由白轉黑，或都只是一夜之間的事，只是，我們沒有蓋世武功，也沒有峨嵋派，我們發難，也不過這樣，震撼不了江湖。

2019版的《倚天屠龍記》由祝緒丹飾演。（《倚天屠龍記》劇照）

+ 6 + 5 + 4

由餵飯之恩，到張無忌悔婚：由正轉邪是人之常情？

想獨獨說周芷若一人，因為即使只是小說情節，愛情哪來比較？

在漢水之上，周芷若與張無忌相遇，周芷若赤足以來，救了身受重傷的張無忌。最經典一幕，金庸的寫得十分細膩，她把魚骨剔除乾淨，一口一口餵飯，贈送手帕給張無忌拭淚。數年後，無忌已練成九陰真經，再見芷若，已亭亭玉立，在峨嵋門下。他心中激動，道：「漢水舟； 喂飯之德，永不敢忘。」愛情便這樣輕輕展開。

要把周芷若當中的經歷展開來，似是把《倚天屠龍記》折錄抄寫，沒有意義，筆者也不想掃各位「煲劇」的雅興，只是能說她本來一位乖乖孤女拜入峨嵋派，恩師是滅絕師太，卻發現自家門派與張無忌竟有不共戴天之仇，縱然無忌與她許下山盟海誓，還是「殺出」古靈精怪的趙敏，結局如何？《倚天屠龍記》被翻拍8次，都離不開周芷若的悲劇結局：即使她不擇手段，武功蓋世，也還是得不到一生最想要的愛情。

聽過很多人說，小時候閱讀，討厭周芷若，因為她由正轉邪，喜歡趙敏，因為她的邪氣中，還有善良；到長大了閱讀，則同情周芷若，因為後來明白了，哪有人非黑即白，從不幹半點骯髒事？

2019版的《倚天屠龍記》由祝緒丹飾演。（《倚天屠龍記》劇照）

周芷若從不輸趙敏，金庸給她的解答是：是捨則該捨。

說到周芷若的愛情，有人說她是「政治人物」；也有人另有看法，說她太偏執，也自私，因為那佔有的愛情並不完整。

看過不少文章，談金庸最愛哪位女主角，不知是真是假，但都說他不大喜歡周芷若，因為她的愛情不純粹，摻雜了權力，也摻雜了利益。但筆者卻特別喜歡這樣的一個角色，覺得寫得著實地好。因為，我們雖然最愛非黑即白的人與事，因為不用思考，喜惡也有根有據，但現實哪有這樣？

或許，獨獨看周芷若，她從不敗給趙敏，而是四字「人之常情」－惡的那一面。而我們都這樣，求之不得，輾轉反則，思來想去，鑽進死胡同，便發難。

而在屠獅大會後楊龍後人大戰周芷若後，周芷若失敗而去，張無忌呆呆地望着周芷若的背影時，楊龍後人說了一句：「是捨則該捨。」筆者卻覺那也是查大俠給她的一個解答。

＊歷代周芷若相集：

+ 5 + 4 + 3

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁​​​。