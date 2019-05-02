鄧洢玲身材好拒走捷徑　常被誤會靠男人：開會穿太密實被說沒誠意

「慢慢來」視乎不適合用在娛樂圈中，尤其是女明星，趁著還沒有年老色衰時，總是想盡辦法博取報紙版面，圈中誰都抱著個一夜成名的夢，甚至不惜用嘩眾取寵的方法達成。34歲的鄧洢玲（阿旦）在這個圈子中或許是個「異類」，總是默默耕耘，不時因為豐滿身材而被貼上「花瓶」的標籤，她仍相信總有一天，旁人會看得出她的努力。

阿旦自言不性感，只是因為工作需要才稍稍展示身材。（鄧倩螢攝）

刻板印象：性感女星一定要釣金龜？

模特兒出身的阿旦，不時因為工作需要作性感打扮，後來轉型做主持人，仍然不能擺脫性感形象，「其實我不覺得自己性感，不過有時因為場合或工作性質，所以才稍稍展示身材。」私底下的她，與普通女生無異，訪問當天穿上oversized T恤、短褲、波鞋，或許洗去一身美艷的味道，觀眾才能把注意力放在她的能力上。當她換上了一身性感晚裝，旁人只會把目光放到她的身材上，「因為身材被漠視努力的例子有不少」，她試過與客戶開會，對方直接抨擊她穿得密實，直言她沒有誠意開會，「我唯有當他沒有內涵。」

性感形象讓阿旦受人觸目，同時惹來不少流言蜚語。（鄧倩螢攝）

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誤會她的除了客戶，還有身邊的人，「只要身材稍微豐滿的女生做幕前，常常會被誤會成釣金龜、靠男人。」阿旦在兩年前與朋友合資開設按摩店，她笑言自己拿出「姑婆本」開店，卻曾經有身邊朋友質疑店鋪的資金來源，「她劈頭就問幕後老闆是誰，我也回答她就是自己。」朋友不死心，後來甚至自己花費查冊，才相信阿旦真的靠自己開店。面對種種誤解，阿旦現在能輕鬆豁達地提起，但她坦言自己曾經很介意別人的看法。

曾經「封胸」不想被認定只有身材

早在讀書時期，阿旦已經是少女模特兒，當年曾經拍攝泳衣和Spa廣告，因為廣告中的性感形象而成為當時熱話。作為明星，能引起大眾討論，該是開心，她卻有點失落，「我不想用這樣嘩眾取寵的方式被人認識。」廣告邀請接踵而來，她卻把需要衣著性感的工作通通推掉，「我不想被認定只懂得展示身材，曾經刻意穿得密實。」後來遇上演藝圈的前輩，對她說「既然阿旦已經被認定是性感，觀眾已經對你留下印象，何不好好利用這項優勢在圈中發展。」她才突然想通，「身材的確是我在這個圈子的踏腳石，只是我不會把它當作是我的唯一。」

她曾經因為不想被定型而刻意穿得密實。（鄧倩螢攝）

她沒有憑藉豐滿身材而走「捷徑」，而是一步一步在這個圈子熬出頭來。正正是她這份不只靠賣身材的倔強，讓她的事業路從來都不易走。「入行後，曾經試過做娛樂記者訪問其他藝人。」本來打算入行做藝人，最後卻只能遠遠看著受訪者的光芒，心理難免覺得不平衡，但她沒有選擇從此離開圈子，而是默默等待一個屬於她的機會和舞台。

終於，她因為參加了格鬥節目《G-1格鬥會》及主持兩性節目《啪啪聲，太好聽》而讓很多觀眾記住了「鄧洢玲」這個名字。「參加格鬥前，其實考慮了很久。」她笑言自己身形嬌小，未開打已經「輸身材」，「而且比賽拳拳到肉，為了保持形象，不被擊倒露出『肉酸』一面，其他參賽者一定用盡全力比賽」，但希望在工作上多作嘗試的她還是選擇了參賽。至於主持兩性節目時的她躺在沙發，看似簡單，其實她為了這個節目做了不少準備，「每天在電腦前做3、4個小時資料搜集。」她希望「性感女星主持性愛節目」不只是個嘩眾取寵的噱頭，而是觀眾能實實在在了解更多兩性關係和性愛知識，「其實做這個節目很有滿足感，因為收到觀眾feedback，他們真的感受到我的用心。」

參加格鬥節目，是阿旦在工作上的新嘗試。（鄧倩螢攝）

曾想過為愛情放棄事業

在事業上屢屢受挫的阿旦從沒因此而放棄，但愛情卻曾經讓她動過退出娛樂圈的念頭。她自言對愛情認真，每一次拍拖都全心全意投入，「曾經有一任男朋友的家人對我的行業有誤解，他們覺得做幕前就是貪慕虛榮，加上我的性感形象又再扣分，他們都勸我的前度另覓對象。」當你愛上一個人時，總是會出現些不顧一切的念頭，「我因為他曾經想過不做幕前。」但她始終不捨，「難得自己正在做一份有興趣的工作，如果要我放棄工作，整個世界只剩下一個男人，我會覺得這個不是我。」

她自言曾經想過為了愛情放棄事業。（鄧倩螢攝）

言語間，她的眼神透露出堅定和倔強，還有一種為表演而生的鋒芒，「其實當初他愛上我，也是因為我在台上的光芒。」這一種不僅僅是因為身材而散發的魅力，而是阿旦那種專業精神。正如訪問當天，她為了把緊身晚裝穿得漂亮，堅持餓著肚子只喝一杯咖啡，做幕前，就是要把最完美的一面呈現給觀眾，這就是身為藝人的敬業精神。

記者:周咏詩 攝影:黎馬 非雲 剪接:呂志豪 製作人:潘諾兒 梁秀雅 服裝提供: Paradiso Bridal、Atelier Swarovski 場地提供: Blossom The Secret Garden Infinity Fitness Gym

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