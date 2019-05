【復仇者聯盟4】真劇透黑寡婦下場　為愛奮不顧身從來沒好結果？

不少劇迷都已經看了《復仇者聯盟4》(Avengers: Endgame),鋪陳了十年的故事,終於迎來了最終章。進場那刻,相信不少觀眾都抱著既期待又不捨的心情。上集故事以大部份英雄化灰作結,令不少人傷感離場。而這一集理所當然地看著餘下的英雄們如何反擊,大敗滅霸(Thanos),重新把他們的同伴帶回地球。你以為這是套充滿打鬥的英雄片,Marvel卻偏偏扭轉我們對英雄片的印象,上演一幕又一幕催淚的場面。

其中黑寡婦(Black Widow)的結局更讓不少影迷心碎。從《復仇者聯盟1》便開始和其他「元祖」復仇者成為同伴,不少影迷都見證著黑寡婦的改變和成長。作為俄羅斯特工的她,自小便接受了嚴謹而且殘酷的訓練,作為殺手除了要有強壯的身體和武藝,最重要的是有一顆冷酷無情的心,執行任務時不能受到感情影響,所以她訓練時需要做絕育手術。神盾局曾經派出鷹眼(Hawkeye)殺掉她,後來鷹眼反而邀請了她加入「復仇者聯盟」,自此以後,她本應冰封的內心漸漸融化了......

從前的黑寡婦總是予人難以接近的感覺。(《Iron Man2》劇照)

***以下內容含有劇透,歡迎已觀看者討論(未看者請三思)***

從支離破碎的心到有了依靠

黑寡婦甫一登場時,總是給人一種難以接近的感覺,特工出身的她自然而然地不與人親近,潛意識裏總是會對人有一種戒心。但一路走到了《復仇者聯盟4》,她對其他成員的感情日漸深厚,包括與鷹眼那種作為同伴的默契,與Hulk那段沒完沒了的曖昧情感,對美國隊長也是無條件地信任。最終章來到了英雄化灰的五年後,當Iron Man正在享受著天倫之樂,當美國隊長如社工般勸告著世人要向前看,忘記過去,當Marvel隊長正在忙著拯救其他星球,當雷神躲在自己的世界中頹然過活,只有黑寡婦仍然全天候留守神盾局,從來都不敢忘記同伴悄然而逝的那一刻,每天都想方法把他們帶回地球。

黑寡婦早已視復仇者成員為家人。(《復仇者聯盟3》劇照)

她對同伴的愛雖沒有明言,可是比誰都要深。當她打聽到上集失蹤的「鷹眼」在日本成為「浪人」的消息,她忍不住流下了喜悅的眼淚。當大家都希望抹掉那段痛苦的記憶,只有她仍然在原地背負痛苦,等著大家回心轉意,再次聚頭。從前的她心支離破碎,沒有情感,沒有所愛之人,當遇上了其他復仇者成員,她有了家人,從沒有走到擁有,她比誰都要珍惜和記掛這些同伴,甚至願意為了他們而犧牲自己。

點擊重溫戲內黑寡婦的催淚對白:

+ 6 + 5 + 4

以生命換來同伴回歸

她找到了鷹眼,復仇者終於又聚在了一起,可惜是她沒有太多機會享受與他們在一起的時光。拯救世界總要有人犧牲,黑寡婦與鷹眼結伴回到過去的Vormir星球拿取靈魂寶石(Soul Stone)。「A soul for a soul」,犧牲自己最愛的生命,就是取得靈魂寶石的方法。她與鷹眼早已視彼此為重要的人,爭相犧牲自己換取寶石。鷹眼死捉著她的手不放,她卻只留下一句「Let me go. It’s ok.」,然後毫無猶豫地放手跌下懸崖。

她選擇犧牲自己,救回自己的家人。(《復仇者聯盟4》劇照)

回顧過去不同時期的黑寡婦:

+ 7 + 6 + 5

對於她的犧牲,引起不少劇迷不滿,認為太過於輕描淡寫。她沒有如Iron Man般盛大的葬禮,只能在異鄉裏默默地離去。然而,這樣安靜地離場又似乎符合她的風格,她總是默默地為這個「家」付出,她沒有「紅女巫」(Scarlet Witch)、Marvel隊長般的超能力,感覺更貼地更像一個戴上「女強人」面具的你和我,只是面對比自己強一百倍的滅霸和外星生物,她也會無所畏懼地以血肉之軀為義氣、為所愛的人而戰。而這一次,她知道自己的犧牲可以換回家人,自然也會不計代價地交換,就如過往的每一次一樣,不求回報地付出。

