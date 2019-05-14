【減肥食譜】小紅書大熱「減肥拌飯」　不減量也不過400卡路里？

減肥最難的一關，相信便是吃不夠飽，令肚子很快又咕嚕作響，整個腦子想著食物，提不起精神做事。小紅書近日流行一種減肥方法──「減肥拌飯」，深得不少網民推薦，食物分量雖不用減少，但熱量卻不過400卡路里，因此對如筆者般食量大的女生而言，絕對是個值得嘗試的方法。

小紅書近日流行透過「減肥拌飯」減肥，熱量不過400卡路里。(愛莎08/ 小紅書)

節食減肥的熱潮，現今已不合時宜，換來的是健康飲食，著重保持營養均衡，並配搭適量運動。因此，與其將食量減少，不如保持原本份量，改食較低卡的健康食物，這樣才能保持心境愉悅，並有動力繼續這個習慣。有網民近日在小紅書，分享一項減肥食譜，單看的話，食物分量約有一碗飯，而且上有不同顏色的配菜，感覺非常豐富，令人食指大動。

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拌飯不過400卡路里，約相等於一份腿蛋治

有如韓式拌飯的「減肥拌飯」不過400卡路里，相等於一份腿蛋治，而當中的原理，是份量夠飽，要視乎你選擇了甚麼食物。從網民分享的照片中，可見混合多種五色蔬果，但要達減肥效果，必須緊守高蛋白和低脂的原則，如瘦肉、雞胸肉和雞蛋等，便是最佳的肉類食材。

減肥拌飯一般會以糙米取代白米。(吃貨薯/ 小紅書) 澱粉、蔬菜種類講究 拌飯的另一秘密，便是減少白米的份量，並拌入高纖的糙米和藜麥，有助排毒減肥。藜麥的功效，不僅含與女性荷爾蒙功效相類的植物性雌激素，能紓緩女生經期前的不適，也曾得不少女星認證，如樂壇天后Beyonce，便在誕下女兒後，曾吃藜麥短短三個月內，減掉26公斤。同時，絕不加經多重加工的精緻澱粉，如麵包、蛋糕和餅乾等。 除此之外，「減肥拌飯」裡的蔬菜，也是非常講究，大部分的材料，都是根莖類蔬菜，如芽菜和紅蘿蔔等。這是因為根莖類的蔬菜，屬溫性食物，但菜葉等綠色蔬菜，則屬寒性，若然晚上攝取過量，容易減慢血液循環，令手腳易感冰冷，並形成水腫，降低減肥的效果。

有網民分享製作「減肥拌飯」的食譜和過程，看起來非常簡單：