何猷君昨日向內地模特兒女友奚夢瑤（小明）求婚成功。現年30歲的奚夢瑤，雖較何猷君年長6年，但外貌依然年輕，就像一個20來頭的少女，讓人非常羡慕，而對於她的保養，她便曾分享以下的方法。

何猷君日前向奚夢瑤求婚成功。(奚夢瑤微博)

何猷君和奚夢瑤雖屢被傳戀情，但一直沒正式公開，直至昨晚兩人甜蜜宣布結婚。四太梁安琪於上海的物業旗下商場員工好友，在網上率先劇透，表示何猷君向母親借用整幢商場，並提前佈置現場，將近十萬枝玫瑰，製成心形拱橋，亦將主舞台搭建粉紅城堡，準備向女友求婚。求婚計劃雖被公開，幸好何猷君指「一回去就把小明手機沒收」，所以驚喜仍在，而他在當晚，亦求婚成功。

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何猷君向奚夢瑤求婚經過：

+ 13 + 12 + 11

奚夢瑤今年年齡踏入29+1，收到何猷君的求婚驚喜，模特兒事業亦發展得意，曾踏上少女夢寐以求的維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）天橋，也擔任該品牌的大中華區品牌大使，算是「人生勝利組」的其中一員。她身為模特兒，在維持身材和護膚方面，也有自己的一套心得，而她亦相當大方，曾公開分享這些話題，好讓大家能夠參考一試。

奚夢瑤多次踏上維密天橋。(@mingxi11) 燕麥和藜麥減肥 為保持美好身形，相應的付出是必需。沒有非常刻意的節食，但她的日常餐單多以燕麥和藜麥為主，這樣不僅整理腸道健康，亦加快飽腹的感覺，減少食量，而且她每周也會抽兩天進行素食，以調理體質。 模特兒需保持身形，因此奚夢瑤常會在拍攝前，禁食碳水化合物，加快體內蛋白質消耗，並以圖在短時間內，配合運重減重。不過，若長期不吃碳水化合物，身體容易疲倦，所以她拍攝過後，便會回復原來的飲食。

堅持鍛鍊大長腿

她亦有運動的習慣，每天堅持做個半小時健身，如舉啞鈴和深蹲等，鍛鍊背部和手臂肌肉。她亦會把身形重點，放到腿上，曾在節目上，分享自己的練成大長腿的秘訣，包括弓部淺蹲、直立抬腿等，以訓練臀部和大腿後方的肌肉，而這些方法，看來都感覺易學，大家不妨試試：

+ 9 + 8 + 7

每兩小時補塗防曬抗衰老

不少人愛在夏天曬日光浴，但時間太久，當中的紫外線，容易引起皮膚老化，繼而形成色斑和皺紋，令皮膚鬆弛。故此，奚夢瑤非常著重美白，每天出門前，都會先塗防曬，而且每隔兩小時，都會補塗一次，亦會帶備太陽眼鏡和傘，遮擋紫外線直接照射皮膚，讓肌膚保持白晢，這樣自然看起來也較年輕。

奚夢瑤無論外貌或身形，依然保持窈窕和年輕，完全不似有30歲：