笑容反映隱藏性格　掩嘴笑的人深藏不露　最「假惺惺」的人是...

笑容是表達出歡愉情感的一種，但原來不同形式的笑容能透露出人的隱藏性格，你又會是哪一種？

另有英國阿伯丁大學也透過調查過程，將笑容的方式區分下來，並發現各種笑容，甚至笑聲，也能代表到不同的性格，你又是否「人前人後兩個樣」？

點圖觀看笑容代表的「真實性格」==>

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（《金秘書為何那樣》劇照）

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笑容，絕對是建立關係最大武器

英國倫敦大學學院教授Alan Gray曾做過一項實驗，以觀察笑容會否增加人與人之間的緊密程度，邀請了英國牛津大學的112名學生參與實驗，並劃分為4人一組，亦在進行試驗前確保他們彼此不認識，繼而要求每組觀看了一段10分鐘的視頻，其中一部為喜劇，另一部高爾夫球教學視頻，第三部是自然生態節目。 然後測量參與者於觀看視頻後的笑聲水平和情緒狀態，並要求他們在看完劇後與另一組人分享劇情。

發現由於觀看喜劇的那群學生在過程中不斷展露他們的笑容，在其後的分享環節也會與他人分享較多的劇情，甚至已忘懷地分享他們的私生活，證明笑容的確是能夠促進人與人之間的關係發展。當說親切笑容最愛歡迎，即使你爽朗大笑，早已是跟同事，甚至發展對象建立良好關係的重要一步。

（資料來源：Psychology Today, ScienceDaily, TheAsianparent）