【女生澳門遊】慢活兩日一夜：不用離開酒店亦能嚐盡美食與好酒！

天氣又熱又焗，但整個六月就只有多一日端午節的假期，不禁讓人想起就覺筋疲力盡。不少香港人都愛在周末「出走」，藉以為自己打打氣。如果大家放假只是想吃喝玩樂的話，「出走」的好去處豈止台灣及泰國？澳門其實也是一個不錯的選擇。 攝影：鄭子峰

如果大家放假只是想吃喝玩樂的話，「出走」的好去處豈止台灣及泰國？澳門其實也是一個不錯的選擇。（攝影：鄭子峰）

講到去澳門，愛賭兩手的朋友當然可以幻想自己是賭神，大賭特賭。又或可以到不同景點打打卡，之前01女生就有為大家介紹澳門的打卡熱點。而愛小酌幾杯、享受美食、以及睡到自然醒的筆者，去到澳門依然貫徹個性：難得外遊，當然要盡可能花最小的力氣享受最好的事物。

兩日一夜的「小旅行」，筆者拋開工作煩惱，兩天只待在酒店範圍內，竟都找到兩家很不錯的小酒吧！更品嚐了酒店最新的特設菜單！若然大家亦想在這個悶熱的夏天逃離香港，可以考慮走訪以下地方。

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筆者幾年沒去過澳門，對澳門也沒有太大興趣，因此是次只打算當兩日「豬」，躲在酒店裡面。亦是因此，酒店這個元素變得比其他旅程來得更加重要。筆者該兩天選擇了GALAXY澳門銀河酒店，皆因酒店範圍屬於渡假城的一部分，渡假城內有超過120間餐廳，亦有許多商店及活動（Dior pink city以及Grace Kelly展覽就在酒店附近），保證旅程一定可以舒舒服服。

筆者該兩天選擇了GALAXY澳門銀河酒店，皆因酒店範圍屬於渡假城的一部分，渡假城內有超過120間餐廳，亦有許多商店及活動，保證旅程一定可以舒舒服服。（攝影：鄭子峰）

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The Macallan Whisky Bar & Lounge

The Macallan Whisky Bar & Lounge是以威士忌作主題的酒吧。（攝影：鄭子峰）

其中，讓筆者最喜出望外的，是位於酒店二樓的The Macallan Whisky Bar & Lounge。

顧名思義，The Macallan Whisky Bar & Lounge是以威士忌作主題的酒吧，更是是亞洲唯一一間Macallan冠名的酒吧，非常厲害！酒吧藏有約250款威士忌，當中除了有來自蘇格蘭、日本、美國等地方的威士忌外，也有一些香港比較難找到的威士忌，如來自愛爾蘭、法國、澳洲等的威士忌，若然你或你的同伴是個不折不扣的威士忌迷，相信定必樂而忘返。

不少女生無法接受威士忌入口時那份濃烈，在The Macallan Whisky Bar & Lounge裡亦有幾款使用不同烈酒調成的cocktails。（攝影：鄭子峰）

The Macallan Whisky Bar & Lounge裡用上胡桃木色牆壁、大大的壁爐及柔軟的地毯設計，配合鹿頭型的掛件和吊燈、皮製沙發的陳設，以及柔和的燈光，讓人非常愜意舒適。不少女生無法接受威士忌入口時那份濃烈，在這間酒吧裡亦有幾款使用不同烈酒調成的cocktails，例如是以Ｍacallan調成的Old Fashioned，以及用艾雷島威士忌做出來的Smokey Sour，水準尚算不錯，而是也不過是只$65左右，非常抵飲，就當是以數十元買環境加現場live band show演出，都已經值回票價。

+ 3 + 2

China rouge

據悉單是China Rouge這家酒吧就花上超過三億作裝潢費用，極盡奢華。（攝影：鄭子峰）

位於酒店範圍一樓的China Rouge，則非常適合喜歡到酒吧打卡的朋友。

據悉單是China Rouge這家酒吧就花上超過三億作裝潢費用，極盡奢華。老闆特意找上了蜚聲國際的亞洲設計師陳幼堅，擔任China Rouge的室內設計師。陳幼堅以顛倒眾生的上海女性作設計靈感，親自在酒吧裡重塑1930年代上海的流金歲月。

場內每件藝術品背後都有一個故事，你猜到這是在說甚麼嗎？（攝影：鄭子峰）

陳幼堅更邀請了多位中國當代最著名的藝術家，如陳漫、度凌健、卜樺等，以女性或相關題材作主題，為酒吧度身訂造多件藝術品。大家可想而知，China Rouge有多瑰麗堂皇了吧。

+ 7 + 6 + 5

美食

布列塔尼藍龍蝦、北海道海膽、海葡萄，配上海鮮汁的組合。（攝影：鄭子峰）

渡假城內有超過120間餐廳，可想而知大家在入住後完全無需擔心膳食問題。

筆者當晚試了「美饌星空下感官盛宴」。「美饌星空下感官盛宴」由澳門銀河與度假村旗下各家知名酒店的大廚團隊聯手製作而成，分成三款不同的餐單：「盛宴」、「歡聚」及「相悅」。「盛宴」是限時舉行的國際美食嘉年華，所有美食狂熱迷都能加入的味覺狂歡；「歡聚」則適合四至十位親朋好友在仲夏夜相聚，並分享對精致美食的喜愛；「相悅」 則適合情侶用以慶祝特別時刻。

筆者尤其推介燘和牛面頰，餐廳以黑松露及梅酒汁燘製和牛面頰肉，味道濃郁，肉質柔軟。同行友人點的雞排同樣美味，吃飽之後再回房浸浴，為悠閒的一天畫下完美的句號。

+ 2

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