【岑麗香】產後2個月修身成功　入行臉圓浮腫　消腫靠百合薏米湯

岑麗香（香香）在今年三月，誕下兒子Jacob後，一直休養生息。事隔兩個多月，她前日終於復工，並出席品牌活動。活動期間，她穿較貼身的淡紫色連身裙，可見身形已回復狀態，完全不似剛分娩的媽媽，令不少人好奇她的減肥秘訣。

岑麗香誕下兒子Jacob不到三個月，身形便已回復窈窕。(VCG)

能在短時間內瘦身，岑麗香接受媒體訪問時，亦笑指自己跟原來的體重，僅差數磅，並表示是做瑜伽、行樓梯和散步的成果。回顧剛出道的香香，無論身形或臉部，都較現時浮腫，而對於這個改變，她早年曾分享不少心得，而且做法亦非常簡單，相信這次「極速修身」，也跟這些做法有關。

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岑麗香初出道時，身形和臉部都有點浮腫，但透過運動和飲食減肥後，現時都非常窈窕：

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六點前食晚餐

不少人放工後，回家已是七點多，若要買餸煮飯，晚餐基本都能當成夜宵。岑麗香亦然，她曾在接受其他媒體訪問時，表示自己晚上十點才回家，而且吃飯後都因疲倦，而倒頭就睡，故身體也漸漸長肉。

對此，她便將每日最後一餐的時間，儘量改成下午6時前，並在飯後站立一會，抑或散步和收拾打掃，讓身體多做運動，消耗體內熱量。不過，她亦不會勉強自己，若然肚餓，都會吃一點不易長肉的食物，如乳酪或牛奶等，讓自己能夠堅持這個減肥習慣。

岑麗香今天都會喝杯奇亞籽。(@heungheungeliza) 奇亞籽增飽腹感 若以關鍵字，搜尋岑麗香的減肥方法，相關搜尋都會出現奇亞籽（Chia seeds），因她曾公開透露，自己減肥的最大功臣，便是每天至少喝一杯奇亞籽。奇亞籽是鼠尾草的種子，而對於其功效，哈佛大學公共衛生學院的其中一篇報道指，奇亞籽含六成奧米加-3脂肪酸，能夠降低膽固醇和血液，防止炎症，而其纖維和粘液，亦可減慢消化速度，從而增加飽腹感，減少食量，並達致減肥效用。

五豆煲湯排水腫

岑麗香亦注重飲食，除了蔬菜沙律，食材均以排水腫為主，如將白米、綠豆、紅豆、百合和薏米混合浸軟和煲湯，以排走體內多餘水分。她亦會多飲水，沖檸檬水飲用，而且每天早上也會利用木瓜、士多啤梨和蜂蜜等，製成燒脂排毒果汁，並達到美白和豐胸的功效。

(參考資料：harvard.edu)