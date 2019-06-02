別再追求盲目「平衡」　搵工要似Mr. Right　首要條件：它也愛你

一早起床，刷牙洗臉，上班下班，工作結束，太陽已日落西山，你的「生活」才真正開始？要是把「工作」與「生活」硬邦邦分開，五五平分，「Work Life Balance」根本是天方夜譚。 「Work Life Balance」不可能達到，「和諧」的工作與生活才是我們應追求的目標。

（《The Intern》劇照）

何謂「和諧」的工作與生活？

在工作與生活中找平衡，與在工作與生活中求和諧，兩者的分別非常簡單。

前者即暗示了你要為了工作犧牲生活，那當然令人受不了，誰人會樂於每天至少犧牲8小時呢？至於後者，就是讓工作成為你生命活的一部份。即表示，無論在家或工作中都能保持正面快樂的心情。工作不一定被認為是負面或沒趣的事情。

以亞馬遜的行政總裁Jeff Bezos為例，他的工作習慣自有一套。他每天都會與家人一起煮早餐、在睡前不會調較鬧鐘、甚少開會議、每天也總會撥時間洗自己的碗碟。他堅信他的員工也不要在工作與生活中找平衡，因為那表示了是以「工作」來換「生活」。於是，他便以自身作榜樣，生活與工作的「融合」，可以有很多不同的方式。

不過，這當然也是最理想狀態，Jeff Bezos是總裁當然也是比較自由。 一般「打工仔」要不是「食錯藥」，是很難說出「我愛上班」這等說話，但起碼對自己的工作不厭惡、能有發揮的空間，不以工作為敵，或許你的「生活」沒有想像中差。

（《How To Be Single》劇照）

要與工作「和諧共處」，必先找一份「你愛它，它也愛你」的工作

職場如情場，已把冤鬱當成常態的員工就似一對對怨侶，面對不適合的工作，只是不斷埋怨，卻從不想改變或離開，就如面對「過氣情人」，要斷不斷，該捨不捨，互相蹉跎。

要與工作「和諧共處」，必先找一份「你愛它，它也愛你」的工作。不能只求待遇，而做厭惡的事；也不能只求理想，得到的與付出的卻不成正比，如合理工時與工資，同事與上司的尊重等等。工作佔我們大部份的時間，要是都是做不喜歡或自覺沒有意義的事，那當然感到為難。

筆者訪問過不少創業女生，她們的工種、故事與動機或許都不同，但她們的「新工作」都有一共通點，就是不一定比先前的工作輕鬆、工時不一定更短，但她們都因為更愛現在的工作，便自覺再努力也是值得，工作與她們的理想生活不可分割。

所以，要在與工作「和諧共處」，或許也如愛戀，應先找一個情投意合的人？

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Sources：Lifehacks