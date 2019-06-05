迪士尼（Disney）真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）上映後大獲好評，就連於上映前曾受質疑選角的Naomi Scott的表現也令觀眾改觀。Naomi Scott於電影中飾演「茉莉公主」，敢愛的同時渴望掙脫束縛，堅持己見；戲外的她如是，無論對於工作還是愛情都忠於自己。

經典故事《阿拉丁》，你又記得當中的情節嗎？

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11 歲被發掘；到《阿拉丁》才讓人加深認識？

年僅26歲的Naomi Scott是一名英印混血兒，於英國倫敦長大，雖然《阿拉丁》並不是她所參與的第一套電影，但卻因為這套電影而讓她大增知名度，觀眾不但欣賞Naomi Scott為《阿拉丁》獻唱的電影主題曲《A Whole New World》，更欣賞她能演出茉莉公主的情感，因此大受觸目。

Naomi Scott於11 歲時已被星探發掘，15歲開始創作歌曲，發行過兩張專輯，不過一直星途暗淡，更試過拍攝完畢後被剪掉了她的畫面。經歷試鏡失敗、努力過後卻仍得不到結果的Naomi Scott從未曾放棄過，一直積極尋找機會，續得到了《金剛戰士》中的一個角色。

Naomi Scott一直積極尋找工作上的機會。(naomigscott＠Instagram)

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曾為演茉莉公主一角妥協，但仍堅持演出個人風格

然而，對於Naomi Scott來說，演戲夢從未停止過。為了得到經典的茉莉公主角色，她總共試鏡了兩次。除了準備好演技，還花了心思準備了服裝，即使自己平日不愛甜美打扮，只愛穿運動服，為了茉莉公主，在試鏡前特意到時裝店購買了一條淺藍色碎花連身裙。

雖然那次在服裝上作出了輕微的妥協，但也不見得她放棄了個人特色，她希望自己所飾演的茉莉公主都呈現出強硬的一面，於是在試鏡過程中已與電影團隊說明：「如果這不是你想要的，可以！但這不會是我。」即使極度希望得到角色，但她還是堅持個人己見，追求自己心目中的茉莉公主，最後成功讓角色變得更立體。

Naomi Scott與Jordan Spence至今已踏入第5年婚姻。(jordanjspence@Instagram)

21歲與初戀兼青梅竹馬男朋友結婚

面對愛情，Naomi Scott只是會在社交平台上載她與丈夫Jordan Spence的照片，甚為低調，但仍如《阿拉丁》中的茉莉公主對愛情抱有獨特看法。Jordan Spence為一名足球員，Naomi Scott在教會上認識了對方，基於是初戀兼青梅竹馬，加上Naomi Scott清楚自己的需要，於是縱然年輕，但當她一旦認定了，便決定結婚，至今已踏入第5年婚姻。

即使二人工作同樣忙碌，並未能如其他情侶、夫婦一樣時時刻刻見面，但仍無阻他們對彼此的愛，因為Naomi Scott曾於接受英國版《Vogue》訪問時表示與丈夫一直以來都非常信任對方，不時會為對方烹調食物，也持有相同的目標：「我希望我們會成為一對強大的夫妻，想要賺取很多金錢購買一間大屋。」

Naomi Scott與丈夫Jordan Spence是初戀兼青梅竹馬。(jordanjspence@Instagram)

沒有了事業不會崩潰；但沒有了對方的世界定會崩潰

然而，現實卻未必如想像，近日則有傳Jordan Spence被所屬球隊放棄，面臨失業危機，即是買大屋的願望遙遠無期。雖然事情未經證實，但相信Naomi Scott也不會有所怨言，只因她曾說過自己經常都會幻想：「如果自己不再拍戲，丈夫也不再踢波，我們的世界又會崩潰嗎？」

在Naomi Scott的愛情世界而言，或許如《阿拉丁》的茉莉公主一樣，金錢、權力、別人的眼光，甚麼也不再重要，只要能陪伴愛人一同渡過難關，捍衛自己的愛情便是最大的堅持與幸福。

你（Jordan Spence）非常聰明、熱情，聞起來帶有香味，是我夢寐以求的丈夫以及最好的朋友。 Naomi Scott

（資料來源：Vogue UK, W Magazine）