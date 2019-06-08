打卡火鍋不必上深圳！半肥瘦叉燒飯配溫泉蛋絕世美味｜女生香港地

周末相約朋友聚餐，地點永遠都是最難抉擇，既要食好東西，又要與別不同，最主要還要能夠打卡。有見及此，經常負責找地方的筆者，便精選出近日光顧後，覺得可以「回頭」的3間中式餐廳，裡面不論裝潢或食物，都是別具特式，簡直可以一次過滿足三個願望。

曾有一段時間，聚會都不是日式放題，便是西餐廳，食物款式來來去去，都是差不多，難免略感厭倦。於是乎，偏好粥粉麵飯的筆者，便開始尋找新菜式，雖然傳統與古老掛勾，但新派的中式餐廳，原來不如想像中老派，不僅環境清靜，氣氛放鬆，亦保留原來的傳統味道，並加入不同元素的裝飾和表演，讓眼睛「大飽眼福」，完全值回票價，而以下的3家餐廳，更是筆者近日的心水之選。

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孔夫子：不到百元的宮廷享受

不到100元便能享用美食順道打卡，也算划算。(朱加曦攝) 子曰「食不厭精，膾不厭細」，孔子對飲食講究，追求食物材料的精細，故看到這家離觀塘地鐵站不遠的中菜館名字為「孔夫子」時，不禁勾起筆者的好奇，欲一探究竟。以孔夫子命名，當然吃魯（山東）菜。 餐廳的環境古色古香，像一般的茶樓，卻比其更有氣魄，正面是一個花崗石紋的大盤，上擺放著一個個罈子，以及寫有《論語·鄉黨》篇的竹簡，而附近亦設獨立房間，並以木條設置間隔，感覺有空間感之餘，亦保留聊天的私隱，能盡情說話。 不止講求賣相，餐廳亦對食物講究，據員工透露，大廚喜歡創作新菜式，天馬行空的程度，有時令人意想不到。當日試期間限定的「龍皇御膳」，當中的龍皇吐霧酒香鮮鮑魚，更是耳目一新，先是端來食物，然後倒水進盆內，令盆底的乾冰化成霧氣，並於表面翻湧。店員其後拿出「秘密武器」，於盆面輕輕一掃，形成一個大泡沫，漸漸漲大，最後霧氣破繭而出，場面壯觀，讓筆者也自然地提起手機打卡。不只賞心悅目，鮮鮑魚也見清甜。

+ 10 + 9 + 8

地址：香港九龍觀塘駿業街58號3樓 營業時間：星期一至六(12:00-15:00；18:00-22:30)；星期日(11:30-15:30；18:00-22:30) （溫馨提示：「龍皇御膳」只供應至7月31日）

美滋鍋：極度少女心的養生鍋

粉紅裝潢是店舖賣點之一。(品牌提供) 一眾人歡聚，最喜歡便是「烚下烚下」，位於旺角的「美滋鍋」，雖然來自新加坡公司，但火鍋的湯底，大都用中藥熬製，不僅聲稱養顏美容，味道亦得到不網民讚賞，加上裝潢以粉紅色作主調，適合無減肥壓力的女士們，到此一遊。 餐廳的佈置簡約，有不少圓形的裝飾，亦有紅鶴牆，以及不少顧客打卡的粉紅熊啤啤。打卡最重要的秘訣，便是光線和顏色，剛好橫樑上的粉色流蘇，置在燈光的附近，讓拍下來的照片，都像加了濾鏡般，多點少女的感覺，而純白的牆壁，亦有反光的效果，使樣貌看來更加美白。此外，餐廳入口旁設有兒童遊樂場，讓小朋友在內玩耍，故若不喜歡被打擾，這裡或是個聊天好去處。

+ 7 + 6 + 5

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖 營業時間：星期一至日 (12:00-03:00)

何蘭正：令人一試難忘的叉燒飯

何蘭正的門口充滿港式風味。(@65peel/ Facebook) 「何蘭正」，相信不用多介紹，但這次不是說飲酒。 那裡的裝飾和風格，偏向港式港味，裝有鐵閘的水泥牆門口上，掛著由霓虹光管扭成的招牌，而店內亦有個寫著「鬼佬涼茶」的大型燈牌，加上懷舊的方磚牆，感覺充滿復古風味。不過，食物則是新派菜，最合筆者和友人口味的，定是那碗「邪惡」的叉燒飯，米飯粒粒分明，均勻地染上醬油的顏色，加上半肥瘦叉燒和溫泉蛋的配搭，味道讓人一試難忘，而且不算油膩，吃後再喝一口啤酒，簡直是人生樂事，讓人在一瞬間忘掉煩惱。

+ 9 + 8 + 7