【黑鏡第五季】「虛擬出軌」碰道德底線　沒身體接觸更維繫婚姻？

萬眾期待的《黑鏡（Black Mirror）》第五季終於周三在Netflix上架，繼「互動式電影」《黑鏡：潘達斯奈基 （Black Mirror：Bandersnatch）》帶給大家不一樣體驗後，《黑鏡》回歸基本步，新一季只推出三集，每集長達一小時，十足三部電影。新一季「卡士」強勁，有「新美國隊長」Anthony Mackie與Miley Cyrus，同樣反思科技如何毀掉我們的生活。

誠實看後感：新一季不夠「黑鏡」，有史以來最悶？

對於《黑鏡（Black Mirror）》第五季的評價，三集於影評網「爛茄」與IMDb的評分不俗，但評語卻是好壞參半，甚至有不少影評指：「這是有史以來最悶的《黑鏡》！」的而且確，一眾「黑鏡迷」被寵壞，新一季雖然也「賞心悅目」，起承轉合，該有的都有，但就似是欠了一如既往的「黑鏡元素」，相信看完也不難有同感！

即使如此，也不代表不值一看，只是從前以下介紹最新三集：

（內含劇透）

《Striking Vipers》－虛擬出軌：已婚男子與「街霸」角色偷食

三集來說，《Striking Vipers》已是最「黑鏡」的一集。兩位老朋友Danny（Anthony Mackie飾）與Karl（Yahya Abdul-Mateen II飾）十年後再遇，二人於是相約「打機」。在那「街霸」遊戲中，他們挑選了一男一女的角色，他們沒有打架，反而接吻了。即使Danny在現實中有心愛的妻子，而Karl也有年輕的女友，兩個大男人不能自拔地沉醉在遊戲的虛擬性愛中。

貫切「黑鏡式」的發展，他們這段「畸戀」一發不可收拾，Danny甚至也開始冷淡對待妻子。他們跟觀眾一樣疑惑：究竟是只沉迷那虛擬性愛、是戀上同性好友、還是只是婚姻生活苦悶？二人最終甚至走出虛擬世界，相約出來接吻，結局留待各位發掘，但三集之中，它算是給了一個答案：要維持婚姻和諧，方法原是可以這樣「開放」。

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《碎片》－社交媒體殺人事件

《碎片（Smithereens）》大概是令人最「恨鐵不成鋼」的故事了，它的節奏明快，似警匪片，Chris（Andrew Scott飾）綁架社交媒體公司Smithereens的員工，就只是為了與他的老闆談話。

它帶出老掉牙的問題－社交媒體可以「殺人」，而Chirs的家人就是因為如此而去世。這確是一個非常值得深思的問題，但要是你期待「黑鏡元素」，抱歉這集欠奉，Smithereens與我們日常使用的Facebook、Instagram無異；它有如偵探，對我們的生活瞭如指掌，也都已在《人肉搜尋（Searching）》中探究得十分透徹。

我們都知道社交媒體可以「殺人」，我們都知道沉迷不好，但然後呢？但劇集以一聲槍聲作結，然後呢？

《瑞秋、潔可和小艾希莉》－複製腦袋，世上便會有另一個你？

因為Miley Cyrus，相信最多人談論的一集，便是《瑞秋、潔可和小艾希莉（Rachel, Jack and Ashley Too）》。Miley Cyrus在劇集中飾演偶像歌手Ashley O，形像被包裝成可愛正面，更推出複製了她思想的機械人Ashley Too。她一直想要脫離她姨姨兼經理人的魔掌，最後更昏迷，直接在腦中「盜取」思緒，創作音樂，繼續被經理人消費。

在《黑鏡》中的科技，都是恐怖又負面的。但在這集中，Ashley Too既是複製人，卻又會救人，與一對小姊妹一起拯救真正的Ashley O。以賣弄青春熱血的電影來說，這或是不錯的一個故事；但以《黑鏡》系列來說，這卻有點格格不入。