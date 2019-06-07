Will Smith神回小孩提問　奇洛李維斯安撫乘客　荷里活暖男極窩心

有機會在街上遇到明星當然會興奮不已，如果心儀的偶像表現親民友善更會加分。幾位荷里活男星於大銀幕前帥氣型格，私下卻是個關懷社會的魅力暖男。即使擁有名氣，卻依然謙虛地禮待身邊人，擁有值得欣賞的內涵。

Will Smith：暖心回應 保留小朋友對童話的美好幻想

飾演精靈的Will Smith於《阿拉丁》中的幽默有趣演出大受好評（《阿拉丁》劇照）

迪士尼真人版電影《阿拉丁》大受好評，飾演精靈的Will Smith幽默有趣的演出為電影生色不少。日前在《阿拉丁》洛杉磯首映禮上，Will Smith被一對小姊妹問到他的魔法在哪裡，為免破壞小朋友對童話的幻想，Will Smith便巧妙地回答：「精靈在公眾場合時是不能用魔法的，因為其他人可能會害怕精靈及魔法，所以在公眾場合裡我需要假裝成一個普通人，不能讓大家知道我是精靈。雖然你們知道我是精靈，但現在我是不能使用魔法的。」

當知道這對小姊妹希望與飾演茉莉公主的Naomi Scott合照，便親自帶她們滿足願望，現實中的Will Smith其實也是位有求必應，充滿童心的精靈呢。

【按圖看家庭照】Will Smith與太太非常恩愛，更是三名子女的父親，對待小朋友特別有耐性。

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Keanu Reeves：落力安撫飛機故障乘客 默默為粉絲送上簽名

Keanu Reeves貴為荷里活巨星架子卻沒有架子，為人低調親民。（Getty Images）

神情總帶著抑鬱感的Keanu Reeves（奇洛李維斯）被喻為專一長情的代表男星，十九年前他與女朋友的小孩不幸夭折，其後女朋友更因車禍離世，直到現在Keanu Reeves仍然難忘摯愛，一直單身。Keanu Reeves於《殺神》系列電影中飾演殺人無數的冷酷殺手，私下卻是名暖男，多次低調行善，曾把《廿二世紀殺人網絡》的七成的片酬捐給白血病機構。

【點擊下圖看更多Keanu Reeves的窩心事跡】Keanu Reeves 也許體會人生曲折，善用個人能力幫助有需要的人，甚至在危難關頭充當首領安撫人心：

在一次乘搭由三藩市前往洛杉磯的航班時，飛機因機件故障而需緊急降落在加州的Bakersfield，Keanu Reeves也未有使用特權，要求獲得航空公司優先安排候補機位上機，而是跟乘客一同等候同坐往洛杉磯的接駁巴士。過程中，他為安撫乘客而讀出關於Bakersfield的冷知識，又以手機播出當地著名的鄉謠音樂，緩和大家焦慮的情緒。

Benedict Cumberbatch：以一敵四幫助途人擊退劫匪

劇中是拯救世界的奇異博士，私下也是名見義勇為的真英雄。（Getty Images）

英國紳士Benedict Cumberbatch以名偵探福爾摩斯與Marvel電影中的奇異博士的演出深入民心，私下其實也是名見義勇為的真英雄。有一次當Benedict Cumberbatch與太太乘坐Uber外出時，於路上看見一名手無寸鐵的Deliveroo單車外賣員遭四名男子推撞，並試圖搶劫。Benedict Cumberbatch馬上下車阻止，以一敵四的他更被匪徒以玻璃樽攻擊，幸好最後能擋住攻擊並將匪徒推開。目擊者形容Benedict Cumberbatch是個勇敢而且無私的人，要是他沒有下車阻止此事，可能會造成更多的人命傷亡。

【點擊下圖】Benedict Cumberbatch 是一名紳士，與太太非常恩愛：