【變種特攻】Sophie Turner如黑鳳凰　曾抑鬱欲自殺：愛情中重生

《變種特攻》系列電影開播二十年終於迎來最終章，《變種特攻：黑鳳凰》 中由Sophie Turner飾演的最強角色黑鳳凰因被誘發陰暗面而變得難以自控，令身邊的人飽受傷害。從逃避、悔恨到浴火重生，黑鳳凰於電影中所經歷的心路歷程，也是Sophie Turner於現實中曾體驗的。

Sophie Turner於電影中被陰暗面佔據內心成「黑鳳凰」，足以威脅宇宙安全。（《變種特攻：黑鳳凰》 劇照）

Jean Grey不但擁有不死之身，擁有的超強力量勝過任何一位變種人， 足以毀滅宇宙。她於一次意外中奇跡生還，眾人都驚訝她如鳳凰般能浴火重新，有著愈戰愈強的本領。然而，Jean的情緒自此變得更不穩定，經常於無意間使用異能，危及同伴安危。Jean對自己無法控制如此充滿破壞性的力量感到懼怕，一度被負面情緒淹沒而無力控制心魔。

【點擊下圖】Sophie Turner在《變種特攻》飾演黑鳳凰，戲中的她帶著現實生活的影子：

+ 2

我發現自愛、自重是最重要的。 Sophie Turner

14歲憑《權力遊戲》為人所知 包受網民評擊

這樣失衡的局面也曾經發生在Sophie Turner身上。今年二十三歲的Sophie Turner出道接近十年，十四歲時出演HBO劇集《權力遊戲》 而為人所知，在觀眾的見證下從青澀的小女孩蛻變成出色的知名演員。然而，傳媒的焦點與網民的批評令她飽受壓力，Sophie Turner曾表示，大約在《權力遊戲》第四季播出時，觀眾除了談論她的演技外，還針對她的身形與樣貌加以批評，取笑她肥胖與皮膚問題，種種的惡意批評傷害了當時只有十多歲的Sophie Turner心靈。

Sophie Turner曾因網民的批評而患上了抑鬱症，全靠Maisie Williams陪伴在側，度過了長達五年的抑鬱時期。（Getty Images）

在她十七歲時，情緒更一度觸及臨界點，曾經萌生出自殺的念頭。負面情緒讓Sophie Turner無法維持日常生活，開始自我封閉、害怕與人接觸。在這段長達五年的抑鬱時期，全靠與同劇中演員Maisie Williams互相扶持， 在她的鼓勵下慢慢走出陰霾。

愛情讓Sophie Turner學會更欣賞自己（IG_sophiet）

愛情讓Sophie Turner學會更欣賞自己

電影中的黑鳳凰憑藉X博士與鐳射眼等人對她的不離不棄，終於擊敗黑暗人格。而在Sophie Turner對抗抑鬱的路上，男朋友Joe Jonas 給予她強大的支援，陪伴她度過人生的低潮。在Sophie Turner二十一歲時便決定與交住不到一年的男朋友訂婚，面對年少輕狂的評論，她這樣回應：「我想，一旦你找到合適的人，你就會知道。」二人於上月正式結婚。

Sophie Turner更表示，在遇見Joe Jonas之前，感覺以單身的生活度過餘生也不成問題。不過，現在的她比以往任何時候都更快樂。 Sophie Turner指Joe Jonas是她見過最有趣、活力，而且正面的人，也因為她是個悲觀的人，所以他們能彼此互補。

【點擊下圖】Sophie Turner與Joe Jonas愛得高調甜蜜，剛於今年5月結婚，因為Joe Jonas，她走出抑鬱：

+ 3 + 2

Sophie Turner與黑鳳凰有著微妙的共通點，而正因這些經歷令她們擁有著獨一無二的人生。與其說《變種特攻：黑鳳凰》 是一套英雄電影，倒不如說電影正表達社會上常被忽視的情緒問題。Sophie Turner希望透過分享自身的經歷，讓更多人正視精神健康的問題；同時鼓勵著那些正承受著情緒困擾的人，願他們能如黑鳳凰般擁有堅定的意志，並為身邊的人敞開心扉，讓他們成為自己強大的後盾。