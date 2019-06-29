荃灣好去處｜南豐紗廠避開打卡人潮　自然光與寬闊空間感安撫心靈

上班的最大動力除了是期盼出糧的日子，計劃週末活動也是一個讓令人變得更積極完成工作。如果你厭倦了到處打卡的活動，或能走到南豐紗廠，過一個恬靜閒適的週末，放鬆心靈。

南豐紗廠於2018年末正式啟用，並吸引不少人前來打卡。(The Mills 南豐紗廠@Facebook)

南豐紗廠前身為南豐紡織工廠的建築，後來集團於2014年宣佈將其活化，保留大部分的原有建築之餘，更加入創新的文化元素，並於2018年末正式啟用。在啟用初期，南豐紗廠未有太多的商戶進駐，故前來的人都是以打卡為主；不過，除打卡點外，現時南豐紗廠已有不少商戶、餐廳，而且並不如大型商場的連鎖店，每一間都甚為有特色，不妨在週末走一趟吧！

南豐紗廠的環境：

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認識環保概念：Pimary

Pimary希望分享永續及慢活的概念。(Pimary@Facebook)

Pimary於新界大埔設有樓高兩層的店舖連小花園，在大自然環境下放空心靈一流，不過地方過於偏僻，需要轉乘兩次車程才能夠到達，未必人人都願意為著到訪一間商店而花上半天時間。現時，Pimary也於南豐紗廠開設店舖，方便讓更多人能認識Pimary。

一切由最簡單的情況下開始，重回基本，同時分享永續及慢活的概念為Pimary的理念，故所售賣的全是環保概念的產品，例如天然護膚品、利用可分解物料製成的餐具、廚房用具、「走塑」生活用品，更特別的是Pimary引入了由瑞典視障工匠親手製作的刷具用品。雖然只是一件家居用品，也與製作者素未謀面，但肯定的是那是一份具滿滿溫度的手工藝品，能讓你在購物的同時，也能重新幫助別人與檢視環保的定義。

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了解背後故事與設有工作坊：概念打包

「概念打包」不時會舉辦多種類型的工作坊。(概念打包Concept to go@Facebook)

「概念打包」是一間選物店，四位店主會在世界各地搜羅特色的家品、生活用品、首飾和花藝裝飾等產品作出售，但與其說是一間售賣物品的商店，還不如說它是一間賣生活概念、生活態度的店鋪。

令人欣賞的是他們成立「概念打包」的目的，認為一個良好的購物模式，是要靠視覺與觸覺去感受產品，而不是現時速食的網上購物。在「概念打包」，不但可以看到不同坊間少見、具特色，甚至拿過設計獎項的產品、以及度身訂造的鑽飾選配，更重要的是店主希望大家能在閒逛與購物的同時，了解創作者創作該產品背後的故事。店鋪更不時會舉辦多種類型的工作坊，如製作花藝作品、蛋糕等，絕對可以得到不同的體驗。

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集味覺、視覺、感覺的享受：一日之間

「一日之間」的環境以白色裝潢為主，配合木桌椅，帶有一種清新治癒的感覺。(Sweet Petite K@Facebook)

放假最好能到咖啡店靜靜地坐下來，喝一杯咖啡、品嚐一口蛋糕，看著窗外放空一番。「一日之間」的環境以白色裝潢為主，配合木桌椅，帶有一種清新治癒的感覺，咖啡店特別重視客人的空間感，故桌與桌之間的距離甚為寬闊，加上玻璃窗引入的自然光，讓人能更享受當刻的恬靜時光。

「一日之間」提供自家製輕食料理、蛋糕等烘焙甜品和手工飲品，不時都會設有期間限定系列食物，增加新鮮感。環境簡潔，沒任何的壓迫感，加上食品賣相精緻，不僅是一種味覺，更是視覺與感觀的享受呢。

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南豐紗廠還有以下的特色店舖：