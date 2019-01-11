【千層蛋糕】避開Lady M人潮、伯爵茶味外　不用趕交枱手工蛋糕店

每次經過Lady M，即使不是看到有人在排隊，都會坐滿人潮。加上，早前重新推出闊別一年多的伯爵茶口味千層蛋糕，成一眾女生的話題，可見香濃柔軟的千層蛋糕是女生們愛吃的甜品之一。 不過，想要吃到美味的千層蛋糕又怎會只有Lady M呢？

+ 3 + 2

雖然Lady M的千層蛋糕無疑在質素方面有保證，但由於光顧的人實在太多，每當坐在店內進食時，看到店外的人龍也總不好意思多待一回，只能快快吃完快快的走，變相未能真正享受到美食。如果你也是千層蛋糕的愛好者，或許以下餐廳更適合你悠悠閒、真正品嚐到千層蛋糕的味道。

木系清新感：Browny No.45

Browny No.45每日只售賣兩款味道的手工製作千層蛋糕。(Browny No.45@Facebook)

精品咖啡店再也不是中上環的專利，隱身在油麻地屋苑附近的Browny No.45，也是一個不錯的選擇。店面面積不大，大約只能容身20人，可由於店鋪的樓底較高，帶來極大的空間感，加上裝潢以簡約木系為主，讓人甫進入店鋪就有種悠閒舒適的感覺，不會感到侷促。

除了品嚐手沖咖啡外，這兒的自家手工製作千層蛋糕亦是一大特色，除了原味外，店家不時會研發試做不同口味的蛋糕，如百香果、Browny、伯爵茶、綠茶、Oreo等。每日店鋪將隨機售賣兩款味道。

坐在小清新氣息的咖啡店中一邊享受千層蛋糕，一邊閱讀店家細心準備的雜誌，度過悠閒、不用再趕交枱給下位的一個下午。

地址：油麻地海泓道富榮花園地下45號舖

營業時間：星期一至五08：00 － 18：00（星期二休息）

星期六、日及公眾假期09：30 － 18：30

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少女打卡點：治癒羔羊

「治癒羔羊」不但環境舒適，食物亦十分適合打卡。(hgy.cafe@Instagram)

開業才四個月的「治癒羔羊」，光聽它的店鋪名就有一種文青、想要強調放鬆心情的氣氛，然而店家正正主張「Be your own healer」、「放下電話，放下工作，重拾心裡面那一片淨土」的訊息。

店內裝潢雖然偏向簡約，主要以白色、木系色彩為主調，可是每個位置均費盡心思。不但擺放了眾多的植物與乾燥花，營造一個更舒適宜人的環境，更重要的是，座位分域於不同角落，有種自成一角的感覺，不會像大部份餐廳的模式一樣總是擠迫得很，感覺幾乎要與旁桌的人士同枱進食一樣。

而所售賣的千層蛋糕，亦設有多款味道：香芋、芝士抹茶、曲奇流心、蜂蜜千層等，但說到最吸引女生的莫過於是玫瑰千層蛋糕！蛋糕上撤了玫瑰花瓣與粉紅色玫瑰醬汁，淡淡花香下同時充斥一份濃厚的夢幻少女味道，絕對是打卡之選。

地址：長沙灣福榮街344-348昌發工廠大廈D座9樓8室

營業時間：星期一至日12：00 － 19：00

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Fusion特別口味：Greyhound Cafe

Greyhound Cafe設有泰式味道的千層蛋糕，非常特別。(Greyhound Cafe HK@Facebook)

雖然是一間連鎖式經營的泰國菜餐廳，但特別在於餐廳擅長融合不同食材，打造創新料理。除了有香煎鵝肝芒果沙律、單骨雞翼、鹹魚乾辣椒炒飯等特別菜式外，亦設有鮮會在泰國餐廳看到的千層蛋糕！

一般而言，千層蛋糕都離不開大眾化的口味，Greyhound Cafe除了提供芒果、野莓、香蕉朱古力等常見味道，最意想不到的是設有新創Fusion口味，將泰國著名食材：班蘭、泰式奶茶、椰子融合千層蛋糕，非常特別。

如果希望能夠安安靜靜的品嚐美食，不妨到中環、圓方這兩間較少人流的分店一試。

中環店地址：中環港景街1號國際金融中心商場二期1樓1082舖

營業時間：星期一至日11：00 － 23：00

圓方店地址：九龍尖沙咀柯士甸道西一號

營業時間：星期一至日11：00 － 23：00

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