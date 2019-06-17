【沒有你的生日會】活在亡者的陰霾：悲傷理所當然　學會為他而活

許多時，事件中的人最後只會化成一個數字，刊登在報紙上，又或成為網媒一篇報道，隨之被廣泛分享流傳，繼而再被不同立場的人爭執數字的多與少以及準確性。 可是大家別忘記，他們不止是一個數字，他們全都是有血有肉的人。

早於五月三十日在香港上映的電影《沒有你的生日》，就以2014年世越號事件成藍本，還原受害者家屬在事件後的創傷與生活，讓大家藉此體會當事人的感受。

電影《沒有你的生日》，就以2014年世越號事件成藍本，還原受害者家屬在事件後的創傷與生活。（《沒有你的生日》劇照）

2014年4月16日，當時一群中學生參加畢業旅行，踏上了一艘由仁川開往濟州島的「世越號」客輪。沒有人想到這艘「世越號」竟因非法改裝、超載以及轉彎過急，最後在珍島附近沉沒。船上476人中共有304人罹難。截至今年3月，尚有9人失蹤。

當時政府不理船隻沉沒，只派出8名救生員日以繼夜地潛入水底，試圖救出被困的人。然而，政府卻對外宣稱總共派出500名救生員拯救受害者，眼睜睜地對著全國人民說謊。

2014年4月16日，「世越號」事件共有304人罹難。截至今年3月，尚有9人失蹤。（資料圖片）

救生員不足，不單導致錯失搜救黃金時間，亦令一眾救生員身心俱疲：據悉不少救生員因為過勞，骨頭完全壞死，終生癱瘓，而且因為連續被眼前景象嚇倒，不少救生員更患上抑鬱症，創傷至今仍未完全康復。

然而海難發生後，當時的南韓總統朴槿惠卻未第一時間現身指揮大局，反而在事發後7個小時才露面。據悉這7小時間，她只傳了一段簡短的文字為救生員打氣，就連最基本的親身慰問也沒有。

海難發生後，當時的南韓總統朴槿惠卻未第一時間現身指揮大局，反而在事發後7個小時才露面。（圖片來源：GettyImages）

事件發生至今，「世越號」為何沉沒的真相依然被掩埋。特別調查委員會發現，裝在「世越號」三樓大廳的監視器影像似乎曾遭竄改，在「世越號」下沉前最後的100分鐘，僅餘下最後3分鐘的影像。

另外，有指南韓交通部官員，要求船長立刻決定要不要開始撤離程序，但不少生還者都表示，遲遲未有聽見撤離的決定，導致錯失救援時機。

2014年4月16日，「世越號」事件共有304人罹難。截至今年3月，尚有9人失蹤。（資料圖片）

《沒有你的生日》導演李鐘言，自2015年起在安山地區參與有關「世越號」事件的義工活動。期間她與受害者家屬近距離相處，並為罹難的孩子舉行生日聚會。眼前景象讓她想將其拍成電影，在獲得受害者家屬支持的情況下，她把這個念頭成真，拍下《沒有你的生日》。

電影並沒有想要追究責任，反而將眼光放回受害者家屬上，為大家講出在新聞中看不見的故事。

據悉全度妍讀劇本時便已淚流滿面。（《沒有你的生日》劇照）

《沒有你的生日》中，薛耿求所飾演的受害者父親，在兒子逝世之後感到無比愧疚，卻因為想要保護好妻子及女兒，人前強顏歡笑，把所有的悲痛收藏在內心深處。由全度妍飾演的受害者母親，因在海難當天沒有及時接到兒子電話，每天都非常自責，希望兒子把她一併帶走。因為過於悲痛，她不單忽略仍然在生的女兒，亦把自己封閉起來，不與其他受害者家屬來往。而受害者的妹妹藝秀，因哥哥遭遇海難，再也不敢走近有水的地方，更有一個月時間不敢洗澡。

幾年光陰過去，但這三口子依然活在亡者的陰霾下，終生受困。

故事最後沒有交出完美的大結局，也沒有試圖解答如何才能走出悲傷。或許事件發生了，創傷會一直存在，有時劇痛會得到紓緩，脆弱的時候則會被難過的情緒狠狠擊倒。不過電影告訴大家：「沒關係的，這是理所當然的事，別試圖強行壓抑傷痛。」

戲中有位倖存的女學生說：「我學會為着他們而活」。無論是當年罹難的人，抑或是留下來的人，只要繼續活下去，必定能為身邊的人帶來溫暖與力量。主角全度妍說：「這不是個關於開始和結束的電影」。或許只要堅持找出真相，只要堅持生命，創傷不會是人生的開始和結束。

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