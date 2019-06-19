童年要崩壞了… 迪士尼公主活在現實世界　竟變麻甩又「走樣」

女生的公主夢，大概是從小時候看童話故事開始。 漂亮的公主總是穿著一襲華麗的長裙，頭戴閃閃發光的皇冠，舉手投足間盡顯優雅氣質……但把公主帶來現實世界又會怎樣？

灰姑娘遺下了的...假髮。(andhikamuksin)

來自印尼雅加達插畫師Andhika Muksin，把現實的模樣帶進迪士尼公主世界之中。當公主卸下了美化的光環，掉落殘酷的現實，就統統被打回原形，醜態盡現！

其實我們看到的美麗公主都是假象，好像是白雪公主、美人魚、睡公主等等，也會是一頭亂髮、溶妝、睡覺時張大口的麻甩女生，任何時候都可以保持著靚樣和儀態的公主根本是不存在！看到Andhika Muksin一系列「寫實版迪士尼公主」的作品就覺哭笑不得，美好的童年要崩壞了……

童話 vs 現實：白雪公主吃下毒蘋果的時侯...(andhikamuksin)

美麗而善良的白雪公主，因吃了有毒蘋果沉沉睡去。王子剛巧來到森林，看到這麼美麗動人的公主躺在玻璃棺木裡，忍不全吻了公主一下。白雪公主從沉睡中醒來，從此以後，公主與王子便過著幸福快樂的生活…...？醒醒吧！Andhika Muksin筆下就是要殘忍的告訴大家，童話裡都是騙人的！

白雪公主睡醒了，但王子還想娶她回家嗎...(andhikamuksin)

現實世界中有那個人瞓醒的樣子仍是美美的？寫實版的白雪公主也不例外，更何況她已經是昏睡了一段長時間，更是死過翻生。醒來時如此「大走樣」，也是非常合理的……但未知王子還會否把她娶回家……

按圖看更多「寫實版迪士尼公主」，笑著把童年崩壞吧！

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睡前玩facetime的灰姑娘。(andhikamuksin)

除了用現實撕破公主的完美面具， Andhika Muksin 筆下的迪士尼人物也相當緊貼潮流，例如是睡前玩facetime的灰姑娘和惡毒後母、玩換面自拍App的白雪公主和獵人、閒時聚在一起用mac機煲劇的公主們等，題材貼地又趣怪！

跟上潮流的迪士尼人物：

毫無違和感的明星key圖。(andhikamuksin)

此外，也有一系列把迪士尼角色們的頭像，與荷里活明星照片上的「key圖」創作，將童話人物與現實世界的明星們結合起來，變成迪士尼角色們走紅地毯、被記者偷拍、哈里王子和梅根走進了人魚公主的結婚場景等等。

王子與睡王子Biber。(andhikamuksin)

如此腦洞大開的創意之作，看上去竟然毫無違和感！不過有些帶點兒童不宜元素的合成畫面，進一步破壞大家對童話一切美好的想像便是了……

當童話遇上現實世界時，竟是這樣...

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Source: Andhika Muksin