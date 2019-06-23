睡姿反映真實個性　透露枕邊人是否忠誠可靠　捲曲身體內心軟弱

睡覺也是門學問，除了夢境反映心理情況，原來睡覺的姿勢，也暗示了一個人的個性？

不少專家都認為，睡覺中的自己，最易顯露出真實的一面。(《她的私生活》劇照)

曾有不少人表示，休息是最好的減壓方法，而深度的睡眠，更能擺脫壓抑，盡情地投入夢鄉。因此，不少專家都認為，這時候的自己，最易顯露出真實的一面，讓自己的個性無所遁形。而英國《每日郵報》，近日便就睡眠的姿勢，邀請肢體語言專家Annabel Knight作分析，當中便得出6種不同的睡姿。

雖然睡覺的時候，或有多個不同的姿勢，Annabel Knight認為，我們都會有個最常做的姿勢，而這個姿勢，便反映出你的內心想法：

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這類型的人容易相處。(《崑崙闕》劇照) 【睡姿一】木頭姿勢：容易相處的人 若然喜歡垂下雙手和伸直雙腿，並側向一邊躺床上，你便屬於這一類型。他們一般都是想法正面的人，經常處之泰然，而且喜愛社交，很易與人相處，亦會為他人設想，故贏得不少朋友的支持。不過，由於他們的「無所謂」態度，以致容易受騙，因此當認為別人從你身上拿好處時，建議不妨正面和公開地表達意見，相信若對方真的是好友，定會理解你的處境。

這類喜歡守規，令自己深感壓力。(《主君的太陽》劇照) 【睡姿二】軍人姿勢：喜歡守規，易讓自己感壓力 這類人睡覺時，一般都會身體朝天，雙手放在身旁，動作猶如一般走路。他們的個性堅強，沉默寡言，而且不喜歡熱鬧，做事愛條理，會循規蹈矩，亦會為自己和他人，定下不少準則。不過，這樣便很易感到抑壓，繼而不能放鬆自己，因此Annabel Knight建議，不妨為自己找一個有關藝術的興趣，從中釋放自己的感受和壓力，而這亦能為自己帶來一個更好的睡眠質素。

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(資料來源：Dailymail)