15歲初吻、18歲心碎！英國調查發現：26歲是人生重要里程碑？

聽說，初戀在中學最可愛，那純真會隨歲數蒸發；廿多歲要學有所成，人愈大腦袋愈不會吸收；三十歲前要找到生命中的那個他，因為愛情之外還要有麵包；生子要「趁嫰」，不然身體負荷不了⋯⋯人生滿是需要追趕的事，似是有個時間表，催前墮後都不理想。 英國調查發現，原來人生真有個「時間表」，不知你是否趕得上？

（《忘形換畫前（Someone Great）》劇照）

英國調查：17歲初戀，26歲結婚

美國一家麵包公司Brioche Pasquier就為這「人生地圖」作調查，約2000人參與詳細的問卷調查。他們發現，參加者的平均結婚年齡是26歲，27歲買人生中第一所房子。換言之，26至27歲是不少人人生的重要里程碑。

人生的重要事件，怎少得那些難以忘懷的第一次。調查發現，15歲第一次與人接吻、17歲初戀，可惜的是，甜蜜不長久，初次心碎則在18歲。

另外的有趣「第一次」，包括16歲第一次去音樂會，12歲第一次玩過山車。

（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

經常「滑」自己Facebook，原來是太想念從前？

Brioche Pasquier的營業部經理 Melissa Bentley就稱：「初戀、第一份工作、第一杯啤酒⋯⋯我們都會記住這些重要時刻，即使今天我們連眼鏡放哪都會忘記。即使如此，最理想當然還是有照片或影片，讓我們可以好好在回憶中再活一次。」

差不多五成的人稱會花很多時間回味從前，也有四成的人雖然不時時使用社交媒體，卻會留下帳戶，只是用來「滑」自己的Facebook帳號，就似把從前的好時光再活一次。

然而，當我們或以為人生中最美好的時光大概是結婚時候，但調查卻發現，他們最快樂的卻是第一個孩子出生的時候。

＊其他重要時光：

+ 4 + 3 + 2

當然，調查歸調查，文化、環境不同，也會令各人的際遇有所偏差，若真的不是自己理想，又哪用隨波逐流呢？

Sources：Independent Uk, SWNS