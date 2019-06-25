【侍女的故事】離婚就會一無所有？捱到第三季　女子終於反抗了！

「這就是我們所做的：我們觀察男人，研究他們。我們餵養他們、取悅他們。我們可以做一些事，好讓他們覺得自己很強大，或者很覺得自己很懦弱。 我們很了解他們，知道他們最怕的事。只要花一點時間練習，我們終有一天會成為他們的惡夢。當我們準備好的時候，我們會報復。等著瞧吧。」

《侍女的故事》第三季正在熱播。（《侍女的故事》劇照）

Hulu 金球獎、艾美獎最佳劇情類影集《侍女的故事》（The Handmaid’s Tale），自2017年4月開播第一季以來，一直備受好評，不少影評都指劇集能夠講出許多伊朗婦女，以及活在塔利班統治下的阿富汗婦女的日常生活。《侍女的故事》更獲得許多獎項肯定，其中包括了艾美獎、金球獎最佳女主角獎、最佳劇情類影集獎等。

《侍女的故事》第三季於本月六日開始播放，至今不知不覺間經已播出五集。故事由第一、二季的「逃走」轉移到第三季的「推翻政權」，衝突一觸即發，非常緊湊。

《侍女的故事》由第一、二季的「逃走」轉移到第三季的「推翻政權」，衝突一觸即發，非常緊湊。（《侍女的故事》劇照）

上一季，主角June本來有機會與小女兒以及另一侍女Emily，一起逃出基列國。然而，最後June因為不捨仍然身在基列國的大女兒Hannah，因此把小女兒託付給Emily，繼而回到這個極權國家，企圖救出Hannah之餘，亦與基列國展開對抗。

上一季，Serena Waterford協助June帶同小女兒一起逃出基列國。（《侍女的故事》劇照）

作為一位追開《侍女的故事》的觀眾，看到June竟然在第三季變成一位女鬥士，一開始確是覺得有點突兀。June在頭兩季裡，縱使有時候也會耍耍小心機，有時候更會越過界線去作出挑釁，不過由始至終她的終極目標，就是與女兒逃出基列國，回到丈夫身邊。

即使第三季一開初亦有交代June是因為大女兒Hannah而回到基列國，不過故事發展至今，仍然沒有太多跡象顯示June有努力救出Hannah，反而更著重於推翻政權。

不過，活在極權社會裡，沒有人可以倖免。當然有不少人都成功逃離基列國，在加拿大過上新生活，但編劇在第三季中亦告訴大家：在陌生的國家做一個難民，並不是一件容易且幸福的事。

Emily雖然成功逃到加拿大，可是經過幾年折磨，一切都回不到過去了。（《侍女的故事》劇照）

另外，西蒙波娃曾說：「我們並非生而為女人，我們是成為了女人」，意即男、女縱然先天有身體上的差異，但是在思想、能力、個性方面，男與女其實並不是天生就有所不同，所謂的「男性特質」以及「女性特質」，不過是後天社會文化規範，以及教育傳授的結果。

這群活在基列國的女子，僅因身為「女性」，就被剝奪所有作為人的基本權利——上層的女性不能讀書、寫字、工作、參與社會大小事項、反對丈夫的決定；下層的女性更淪為生育工具（「侍女」）或奴隸，被侮辱、強姦、羞辱、毀容、毆打、折磨。在基列國中，「作為女人」就是他人不把你當成人的合法原因。

這群活在基列國的女子，僅因身為「女性」，就被剝奪所有作為人的基本權利。（《侍女的故事》劇照）

當極權不斷壓迫時，她們的怨恨亦只會不斷累積下去，就算是再沉著、容忍力再好的人，也會有受夠的一日。走到第三季，不單是救女心切的June再也受不了，基列國的女子也終於要爆發。她們不甘只餘下「乖乖留在丈夫身邊侍候他」／「被拋棄然後一無所有」兩極選擇，她們想要以個人能力，得到社會地位及認同，而且不需因擔心失去所有而懼怕。她們想要的，不過是平等的對待，以及免於恐懼的自由。

她們可以做的，除了是逃離之外，就是徹底改變體制，推翻基列國政權，才能使得活在基列國的下一代，以及下下一代，獲得真正的自由。

Serena Waterford本來想與丈夫離婚，可是她的母親命令她要留在丈夫身邊，因為只要一離婚，她就會變得一無所有。（《侍女的故事》劇照）

但，推翻一個政權談何容易？June在第三季被調到大主教勞倫斯的家當使女，而大主教勞倫斯比起Waterford一家更難理解及收買。另外，Nick被派到去芝加哥的最前線，June失去最重要的戰友，而Serena至今仍未真正賣June的帳，甚至在第五集末出賣June！莫講是推翻政權，就算是June自身的安全亦毫無保障。

不過，就如June所講：「當我們準備好的時候，我們會報復。等著瞧吧」。是的，等著瞧吧，一次的失敗並不代表甚麼。哪裡有壓迫，哪裡就有反抗，而且力量亦只會愈來愈大以及團結，終有一日星星之火可以燎原。

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