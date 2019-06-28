Emma Watson演經典《小婦人》　獨立和善良於哪個時代也不會過時

經典小說《小婦人》（The Little Women）再次被翻拍成電影，講述四姐妹在母親的教育下成長為獨立的女性。故事雖然圍繞平淡的家庭生活，卻打動了無數女生。四姊妹的家庭並不富裕，性格亦各有不同，然而，她們都同樣抱著一顆赤誠的心，在黑暗的時刻為他人帶來光明。

四姊妹相愛互助，自強自立，在父親從戰場回來時已蛻變成父母滿意的「小婦人」。（《小婦人》劇照）

這套圍繞四姊妹成長的電影由《Lady Bird》的導演Greta Gerwig執導，Emma Watson與Saoirse Ronan將飾演大姐Meg與二姐Jo，加上Meryl Streep的加持，相信這四位形象獨立的女性將為電影帶來更鮮明的人物刻劃。

故事的背景為美國南北戰爭時期，父親因戰事離開家庭為開端。馬奇（March）家四姊妹關係緊密，四位充滿個性的女生在母親的教育下塑造出獨立的價值觀。《小婦人》一書呈現出大膽的女性思想，展現出與當時社會所定義的傳統女性大為不同的觀念。在動盪不安的戰亂年代，女性於父權社會中地位低下，多為男性的附屬品。

Meryl Streep飾演富裕的Aunt Josephine，她對於四姊妹的教育非常嚴格，對率性的Jo總是不滿，卻真心疼愛著她們。（《小婦人》劇照）

然而，馬奇夫妻卻非常尊重四姐妹的個性，認真看待她們的想法，更鼓勵四姊妹出外闖蕩、體驗生活，追求自己的志向。馬奇太太是位充滿智慧的女性，給予了女兒們無限的發展空間；同時重視溝通，從中讓她們學懂自愛與自律。

二女兒Jo曾經誤會母親是個貪慕虛榮的人，想要把女兒嫁入豪門。馬奇太太得悉Jo的疑慮，便表示她希望女兒們都美麗、善良而且有教養。她想她們過上歡樂又實踐的生活。相比嫁給富豪，她寧願女兒們嫁給快樂的窮人。馬奇太太在這個女性地位低落的社會上，依然能散發出獨立自愛的氣質，透過身教啟發了四姐妹，成功鋪墊出她們自強自立的未來。

Laura Dern飾演四姊妹的母親，因為丈夫遠在戰場而母兼父職。（《小婦人》劇照）

【按圖看新版劇照】四姐妹性格迴然不同，各有特色：

《小婦人》被喻為女生必讀的經典作品，向女生宣揚不求完美，只為勇敢做自己的訊息。四姊妹幸運地擁有馬奇夫妻這樣開明的父母，在成長的路上給予支持。 雖然四姊妹擁有着不同的歸宿和命運，但不能否認的是，她們都是獨立堅強的女性，樂觀而努力地度過每一個難關。作者Louisa May Alcott以小說勉勵著不同時代的女性，獨立和善良於哪個年代永不會過時。