哈里夫婦兒子阿奇受洗　破格梅根又打破哪些王室傳統惹批評？

自梅根懷孕以來，有關胎兒的資料一概保密，產後也沒有如戴安娜王妃與凱特公爵夫人般，於醫院門外抱著新生嬰兒亮相，一反王室傳統。近日，民眾再就哈里王子夫婦兒子阿奇（Archie）的受洗禮表達不滿，原因是兩人沒有遵照以下的王室傳統。

一眾王室成員參與哈里王子夫婦兒子阿奇的受洗禮，英女王因事缺席。（IG_sussexroyal）

「破格公爵夫人」梅根生育時打破近40年的王室傳統，產後兩天才抱著新生兒亮相。在兒子阿奇出生兩個月後，英國王室為他安排洗禮，在溫莎堡的私人教堂中閉門受洗。然而，這次原應令人欣喜的洗禮儀式卻引起傳媒與民眾的不滿，更被王室傳記作家Penny Junor指這是個錯誤的決定。原因是威廉王子夫婦的三名子女的受洗儀式都是公開而隆重，讓英國上下都能感受這份喜悅。英國受洗禮有既定的傳統形式，除了採用閉門受洗外，哈里王子夫婦還有哪些傳統沒有遵循？

按圖看王室新成員阿奇的可愛照片：

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王室家族受洗禮服

每位王室嬰兒受洗時都會換上米色的家族禮服（IG_sussexroyal）

每位王室小孩都必須受洗，才能成為合法的王位繼承人。而他們受洗時都會換上米色的家族禮服，這套代代相傳的禮服是維多利亞女王為大女兒特地設計，由1841年開始沿用，最後一次亮相為2004年，原因是這套具歷史性的禮服開始變得單薄，不得不把它好好保存，現在的那套是出自英女王御用裁縫師 Angela Kelly之手的仿製品。而哈里王子夫婦亦遵照傳統，為阿奇換上了這套家族禮服進行洗禮。

【按圖看歷代王室受洗禮】這套代代相傳的禮服是維多利亞女王為大女兒特地設計，由1841年開始沿用：

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受洗蛋糕

威廉王子夫婦的結婚蛋糕（Getty Images） 根據英國的傳統，父母會為他們第一個小孩留下最頂層的結婚蛋糕，用於其受洗儀式上，如威廉王子夫婦也特地保存了兩人的婚禮上的水果蛋糕。水果蛋糕是傳統婚禮蛋糕的選擇，保存得宜一般可以放上好幾年。然而哈里王子夫婦當時選用了只有幾天保鮮期的忌廉海棉蛋糕作為結婚蛋糕，所以估計兩人未會仿效這傳統。

教父母

英女王因事缺席阿奇的受洗禮（路透社）

王室成員普遍都擁有至少三名教父母，兩位是相同性別而另外一位為異性。自阿奇出生後，哈里王子夫婦一直盡力讓兒子遠離鎂光燈，低調進行阿奇的受洗禮，同時選擇不公開其教父母的身份。此舉再次惹來外界不滿，批評哈里王子夫婦過度保護兒子，漠視公眾關注王室新成員的權利。

資料來源：Express UK