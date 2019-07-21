【戀愛交友】頭像反映隱藏個性：貓狗、黑白照性格或有「缺陷」？

曾聽老一輩說過，想看看一個人的個性如何，且看看他的鞋子。但在網絡世界，隔着熒光幕看不到鞋子，「頭像」或許也有差不多的功用。

網上平台《社交媒體心理》曾撰文報導美國賓夕凡尼亞州大學曾於2006年作調查，發現在社交網絡上使用不同「頭像」能反映個性。他們分析約66,000張Twitter用戶的頭像，接着便按他們的發文估量他們的個性，當中約有500人填寫了額外的問卷。最後，他們以「人格五大特質」來分類，包括：開放的、勤勉的、外向的、友善的與神經質的，結果如下：

（stewie_lois_meatball_phoebe@Instagram）

看來，現在單看「頭像」照片，也能知心儀對像個性如何，非常方便。但要是他十分特別，不屬上述五種？

把貓狗照片用作頭像 他們別樹一幟

「頭像」既是代表自己，那以貓狗「代勞」的又如何？ 他們發現，在6千多個用戶中，只有約一千人會以貓狗代表自己。他們非常特別，比較內向、不太喜歡合作，更有一點神經質。而使用小貓相片的，比使用小狗的更為內歛；但另一方面，愛用小狗相片的，相對保守、開放度較低。

除此之外，他們也補充，所有不喜歡使用自己樣貌作頭像的人，個性較神經質，而且不愛嘗試新事物。

說到統一上載黑白照的藝人，應該不難聯想起麥浚龍Juno吧！（juno_mak@Instagram）

使用黑白照 或有抑鬱傾向

另外，總有些朋友喜歡把照片調成黑白，那又代表了甚麼？哈佛大學與佛蒙特大學就曾作調查，指時時上載黑白或模糊的照片，與抑鬱傾向或有關聯。當然，這未必能直接與頭像有關，但他們曾以Instagram的用戶作統計，指抑鬱患者比較喜歡上載顏色較陰沉的照片。

資料來源：World Well-Being Project, Social Media Psychology