【記事30天】YouTuber實測寫日記功效：寫下感受是最有效安慰 ?

遇不快樂事情，你會怎樣發洩？

Matt d’avella是其中一個筆者時常觀看的Youtuber，只因他時時會作不同測試，如建立不同學習，並以30天作單位，把一件事連續做30天，看看效果如何。而他剛剛完成了的，就是連續30天每天寫日記，他對結果也十分意外。筆者覺得在現在香港，寫日記或許也是一個不錯的方法，來梳理情緒。

寫日記或許也是一個不錯的方法，來梳理情緒。（youtube截圖）

YouTuber實測寫日記功效 大多時候很沉悶 最有用是⋯⋯

跟我們一樣，Matt也有很多本沒有寫完的日記，每本都是半途而廢的證明，看着也覺生厭。但為了這影片，他便吸收以往失敗的經驗，歸納以下能打敗「三分鐘熱度」的要訣：

他說他本來也是個很有規律的人，奉行極簡主義的生活，工作是個完美派，平時在電腦上工作，遇上不合心意的地方，一鍵便可刪掉重做，但寫在紙上，便是永久的了。對於他來說，已是一種挑戰。他回憶這樣的30天，大多時候都是非常沉悶，甚至要逼自己寫，才會寫得完。他說：「我有滿足的生活、美好的伴侶、家人與朋友，甚麼都不缺，我沒有困擾，有甚麼可以寫呢？」

可原來重點就在這兒，當他後來搬家，面對前所未有的焦慮，卻是透過把感受一點一點寫出來來梳理。他在影片中提到，原來沒有一種方法比起寫日記更能安慰他。

寫日記對於Matt來說十分有用，那對於我們來說又如何？

文字能記下心理狀態的起伏，從而令人更易正視自己的情緒。（esteejanssens/unsplash）

把心中感受寫出來 是最有效的自我安慰？

根據網站《今日心理學》的報導，一項出版在2004年《心理科學》的研究中指出寫下感受有安慰作用，令人更快回復心情。

研究人員下載1084個個人網誌，為期4月，比較就在「911事件」前後的文章。理所當然地，他們發現「911事件」後的文章有更多負面的情緒。可是在兩星期後，他們的情緒漸漸回升。他們指出，雖然這研究有其漏洞，文字或許只是一個反映，而未必是令其心情回升的原因。但是，文字卻是能記下心理狀態的起伏，從而令人更易正視自己的情緒。

德州大學的社會心理學家James W. Pennebaker就提出「寫作治療」。他指出把感受寫下來，便似是重新檢視正在發生的事，令人似是以第三身去檢視自身的經歷，更為客觀全面，便不會沉醉在負面情緒當中。

資料來源：Psychology Today, Matt Davella