職場小人輕易擊退！擦鞋仔應對有技巧　哪種人最需要小心提防？

《Second act》劇照

懶醒是需要練習的

我鐘意返工，因為我鐘意觀察同事們為咗生存、上位而衍生出嚟的不同嘴臉，當然有時佢哋會害到我，但每畀人害一次，又學識點防避小人。小人有好多種，今篇講啲初級啲嘅：擦鞋仔、懶醒收風王、搭嗲達人。

作者：詩寧

《她的私生活》劇照

擦鞋仔

出嚟做嘢，無論你幾有真材實料，擦鞋技倆都是必須的，只不過，適可而止的擦鞋可以令人開心；過火就令人嘔心。點先係適量？好多時擦鞋仔都當局者迷，好易唔覺唔覺擦多咗而成為眾人笑柄，如果你擔心自己功力未夠，建議先擦少啲，練熟咗先再表演，以免犯眾憎或者衝出嚟畀人笑。

《未生》劇照

Jacky喺眾人眼中係一個不折不扣的擦鞋仔，但佢完全唔知其他人係咁睇佢，仲成日以為自己掩飾得好好。有次Lunch Time，老闆興高采烈拎住一個大盒返嚟叫同事們睇佢開箱，大家都好合作交戲，扮晒興奮：「買咗新嘢呀？咩嚟架？」老闆沾沾自喜話係限量版波鞋，只有英國先有得賣，因為佢識人乜乜乜所以訂到嚟香港……大家繼續交戲：「嘩…嘩…嘩…」老闆一邊講一邊開盒，點知Jacky突然好浮誇、大聲：「嘩！真係好靚呀！」呢個時候所有人包括老闆都靜咗，大家望向Jacky，有同事忍笑，有同事忍唔住串佢：「都未打開個盒你就知好靚？」、「定係你想講個盒好靚呀？」、「個盒無咩特別，白色架喎…」最正係，連老闆都忍唔住多加句：「你呢句，如果遲多５秒先講就啱啱好喇。」

Jacky個樣尷尬到不能，交戲唔係問題，但起碼要啱Timing，如果你無信心，就唔好做帶頭嗰個，都係等人哋講完你先開口表示認同罷啦。

《未生》劇照

懶醒收風王

邊個升職、離職，直接影響辦公室局勢，所以「收風」好重要，但有一種同事係好刻意顯示自己知道好多「秘密」，但係表面又要扮唔講你知，實際上卻好想你問佢，佢根本就口疏守唔到秘密。

秘書Amy就係呢種人，成日流連於茶水間，好似同所有斟水嘅人都好熟咁，乜都八，但當你有嘢問返佢，佢就講啲唔講啲。有次公司傳聞會有高層調動，佢就周圍同人講話個高層畀人炒，結果個高層畀人「炒」足一年都仲喺公司返緊工，唔清唔楚的事真係唔好講出口，成笑柄事小，造謠生麻煩事大。

《未生》劇照

搭嗲達人

「健談」係好事，但「多口」就令人燥，同事Peter把口由朝到晚都唔停，除咗狂吹水嘈住人做嘢之外，仲要任何同事傾任何嘢佢都會搭嘴，有次同事煩惱個租客成日遲交租，Peter未置業亦無租住過私人樓，但就搭咀：「斷佢水、斷佢電就會交租啦！」呢類咁冇建設性又唔可行的意見真係令人唔知畀咩反應，所以佢經常係話題終結者。

閒聊搭嘴都算，公事搭嘴先多得佢唔少，有次同事同上司爭持緊Budget問題，同事想要多少少Budget落廣告，正努力說服上司，上司猶疑之際，Peter突然出聲：「Budget唔夠，你落多幾錢力去諗啲唔使錢嘅宣傳方法咪得囉！」佢隨口講一句，令上司被「叮！」一聲提醒咗，結果就害到同事晚晚放唔到工。

以上三種「初級小人」，其實都唔係黑心，而係性格影響到人而不自知（或者知但唔改善）。不過唔好睇少呢啲人所製造嘅煩惱，畀人害都可以防，但對方純粹蠢就唯有敬而遠之，唔好同佢熟。