【逃犯條例】林鄭否認辭職意向：內心挫敗仍扮堅強或患鴨子綜合症

反對《逃犯條例》修訂的遊行、示威持續，要求特首林鄭月可台的聲音不時出現。日前（2日），路透社報道發放了一段林鄭月娥閉門會議的英文錄音，她在對話中談及香港近來的政治風波，自認造成了「無法原諒的混亂」（unforgivable havoc），並表示如果她可以選擇，會辭職並且深切致歉。這段錄音引起網民熱議，大家對林鄭判若兩人的態度意見不一，然而，她在今天（3/9）會見傳媒，卻推翻了此段錄音中的言論。

林鄭會見傳媒，否認想辭職。(01港聞/盧翊銘攝)

林鄭於記者會上被問及錄音一事，她承認過去曾與商界人士進行閉門會議，卻否認自己有過辭職念頭。回答傳媒時態度堅決、言之鑿鑿，又自言有信心可以助香港走出困局，回到了一如以往般的「好打得」形象，完全顛覆了錄音中説到激動處會哽咽的形象。面對大眾時，礙於好勝心，她表現得鎮定、泰然自若，到了私人會面時，卻又忍不住表露內心脆弱一面。這種現象，與心理學上提出的「鴨子綜合症」（Duck Syndrome）特徵相近。

快要崩潰還是要裝作沒事

「鴨子綜合症」（Duck Syndrome）的名字來源其實是描述鴨子看起來很悠閒，但其實雙腳在水下拼命划水，讓自己不會溺死。根據外國網站「Medicine Net」，「鴨子綜合症」是由史丹福大學（Stanford University）的心理專家所提出的名詞，原本用以形容表裡不一的名校生，明明壓力沉重，仍要假裝一切安好，因為他們覺得流露出一絲軟弱就等於認輸。美國心理治療師Carol Langlois在網站「Psych Central」中提及不少出現「鴨子綜合症」的大學生，在中學時代都是精英，當進入名牌大學，面對更大的競爭時，難免會有落後於人的機會。即使感到挫敗也不敢説出口，因為要維持自己的「完美形象」。

強勢的林鄭，其實面對沉重壓力？（01港聞/李澤彤攝）

綜合心理學家Roxanne Dryden-Edwards博士所言，「鴨子綜合症」（Duck Syndrome）有以下特徵：

+ 6 + 5 + 4

認清壓力：說不OK是正常不過的事

回顧林鄭過去言論，她曾自稱自己年年考第一，唯一一次「失手」考第四，因而痛哭。從林鄭的讀書生涯已可看出她的得失心很重。而從小學習成績優異，自然擁有過人自信，不難以想像這樣的她會難以接受失敗。根據01港聞報導，香港民意研究所於不久前發表民意調查，林鄭月娥的民望評分為24.6分，再創新低。一向習慣「考第一」的她，看到市民對自己的「評分」逐漸下降，政治生涯上的成績表不如理想，想必是一種挫敗。

屢屢在職場、大眾面前呈現「強勢」形象，其實絕不只林鄭一人。筆者身邊，不少自小成績一向優秀的女生（的確，不少自中學已來自名校），有上司，也有同輩同學，好友M是個好例子。她工作幹練勤快，可以職場運氣卻一般，遇到的老闆上司不是將工作都卸到她身上，就是極度審視細節的工作狂。而每次同學聚會，M都會飾演一個女強人形象，滔滔不絕說工作成就，仿如個人工作匯報一樣。不知就裡的人或羨慕她的幹勁，但細心聽就會知道，日夜OT失掉了愛情，事業做餐懵也不見真正「得意」。但低處未算低，早前得悉M的公司改組，全組一個不留，半年來找工作也是處處碰壁。令人無奈的是，她出席大伙兒聚會時，仍舊裝出「好打得」的模樣，仿如人生從未經歷過低潮一樣。作為朋友，唯有還兩分羨慕眼光滿足她一下，其實看見也覺累。

鴨子也終有一天會累，一直戴着「我很完美」的面具，不容許（已出現的）失敗出現在自己的人生，到頭來不只是苦了自己。說穿了，只是自欺欺人。有時，學懂面對成敗得失、學懂放下執着，明白每個人的人生必有高低起跌，反而會令自己的人生更加從容，也令身邊人更加好過。

參考資料：Medicine Net、Psych Central