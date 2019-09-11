不知道大家有沒有想過，為什麼10幾年前周杰倫的歌，你到現在還可以倒背如流，但是生活上有很多事情，或者是連新同事的名字都記不住？難道真的是因為年紀大了，記憶力衰退？

以前的事情可以記得很清楚，對於新認識的事物就變得健忘，難道年紀愈大記性就愈差？(unsplash)

世界權威的學術期刊《Science》刊登了一篇由美國加州理工大學(California Institute of Technology)研究的報告「How memories form and fade」，內容關於長期和短期記憶。研究發現要有長期而穩定的記憶，需要許多神經元一起工作，而要啟動這些神經的方法，就要靠自己不斷重覆。

許多神經元一起工作才可以製造長期穩定的記憶。(unsplash)

舉一個例子，假設人腦中有100個腦神經元，當你今天提醒了自己一次下個星期要開會，這個時候你的腦袋中只會有單數的神經元數量幫你記住這個事項，但是當你不斷重覆提醒自己下星期要開會時，記錄這個信息的神經元就會增加到雙位數，當你愈常提起這件事，就會愈多神經元幫助做記錄，就更不容易忘記了。

當你時常提起將要做的事，你就不會容易忘記。(unsplash)

這個研究的負責人加州理工學院生物學研究教授Carlos Lois表示，他們利用老鼠來進行記憶測試，先將老鼠放在一條細長的管道中，然後在管壁的不同位置上貼上獨特的符號標記，然後把糖水放在軌道的任意一邊。

老鼠剛剛進入軌道的時候非常迷茫，一直在左右徘徊直到牠們找到了糖水為止。當老鼠注意到管壁上的符號時，牠們的單個神經元就被激活，經過不斷多次的重覆體驗後，老鼠記住了糖水的位置，靠牆上獨特的符號幫助激活大腦的神經元，證明了「重覆」這個行為的確可以提升對某事項的記憶。

老鼠在不斷重覆的實驗中記住了擺放糖水的位置。(unsplash)

Carlos Lois教授也表示，人的記憶「變質」得很快，是因為隨著年齡的增長，有效記憶的神經元會逐漸減少，如果剛好幫你記錄某件事項的神經元損壞了，你就會忘記了這件事情，所以不斷重覆就可以幫你增加記錄這件事的神經元，就算壞了一個神經元，還有其他可以補上，防止記憶喪失。

隨著年齡的增長，有效記憶的神經元會逐漸減少。(《29+1》劇照)

Carlos Lois教授又強調，這次的研究就發現的論點，就是增加有效記憶的神經元的數量，可以延長記憶。即是要讓記憶更加穩定和持久，就要加強單個神經元的練習，重複練習的次數愈多，牢記的可能性就愈大。

研究證實增加有效記憶的神經元的數量，一樣可以延長記憶。(unsplash)

所以經常聽人說，重要的事情要講三次也是不無道理。不過對於成日都「冇記性」的人，看來講三次還不夠，至少每天都要重複提醒自己好幾次，才不會忘東忘西，「金魚腦」的女生們要記住這個方法了！

看來重要的事情真的要講三次！(unsplash)

資料來源：美國加州理工大學、《Science》